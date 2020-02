Datum onthulling nieuwe Alfa Romeo F1-auto bekendgemaakt

De FCA Group stuurde donderdag al een mail naar de Duitse media waarin zij worden uitgenodigd voor een evenement in Barcelona, dat op 18 en 19 februari plaatsvindt. In deze uitnodiging was ook de onthulling van de nieuwe auto omschreven, maar het team had op dat moment nog geen uitspraken gedaan over de teampresentatie. Vrijdagmiddag werd bekend dat het nieuwe wapen inderdaad op 19 februari gepresenteerd wordt, voorafgaand aan de eerste testdag.

Vrijdagmiddag werd bekend dat het nieuwe wapen inderdaad op 19 februari gepresenteerd wordt, voorafgaand aan de eerste testdag. Ook is bekend geworden dat de naam van het team, na de komst van Robert Kubica als testrijder, omgedoopt wordt tot Alfa Romeo Racing Orlen.

Met de opvolger van de C38 zal Alfa Romeo Racing dit jaar een nieuwe stap naar voren willen zetten in het middenveld, nadat de formatie uit het Zwitserse renstal in 2019 voor het tweede seizoen op rij achtste werd in het kampioenschap. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi vormen in 2020 wederom het rijdersduo van Alfa Romeo.