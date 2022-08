Datum F1 GP Las Vegas onthuld: race gekoppeld aan Abu Dhabi

De Grand Prix van Las Vegas 2023 wordt verreden in het weekend van 16 tot en met 18 november. De nachtrace vormt een koppel met de seizoensfinale in Abu Dhabi, die een week later gepland staat. De Formule 1 organiseert een avondrace op zaterdag, waarbij onder meer over de fameuze Strip geracet gaat worden. De sport heeft een vijfjarig contract afgesloten met de gokstad.

Tot op heden was nog niet bekend wanneer de race zou plaatsvinden, buiten de mededeling dat het vermoedelijk in november zou zijn. Nu is duidelijk geworden dat de Las Vegas GP de voorlaatste ronde van het seizoen vormt. De race in Abu Dhabi ligt de komende jaren nog vast als seizoensfinale.

In mei baarde de Formule 1-organisatie opzien met de aankoop van een stuk land in Las Vegas ter waarde van 240 miljoen dollar. Door het ruimtegebrek in de bomvolle gokstad moest Liberty Media op zoek naar een alternatief plan om de paddock en het pitgebouw te plaatsen. Op dit aangekocht stuk land kan een permanent complex uit de grond gestampt worden.

Las Vegas stratencircuit Illustratie: Liberty Media