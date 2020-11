Organisatie blij met nieuwe datum Dutch Grand Prix

Eigenlijk zou de Nederlandse Grand Prix na een afwezigheid van 35 jaar op 3 mei 2020 terugkeren, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Een verhuizing naar een latere datum dit seizoen was voor de organisatie onbespreekbaar omdat het zou betekenen dat de terugkeer zonder publiek zou moeten plaatsvinden. In plaats daarvan werd uitgekeken naar een nieuwe datum, bij voorkeur in mei 2021.

Omdat het ook dan nog hoogst onzeker is of er wel publiek bij het evenement aanwezig kan zijn, is er nu samen met de Formule 1 voor gekozen om “gezien de wereldwijde belangstelling" de Dutch Grand Prix naar september te verplaatsen. “De terugkeer van de F1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief, maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans in ons land. Deze nieuwe datum vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn. Dit is dan ook een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio. Met andere woorden, de organisatie is heel positief en bereidt zich voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten”, zo licht sportief directeur Jan Lammers de verhuizing toe.

Tickets Dutch GP blijven geldig

Circuit Zandvoort was in mei van dit jaar al helemaal klaar om de Formule 1 te ontvangen. De nieuwe datum in september volgend jaar biedt de organisatie nog ruim de tijd om “de feestelijke terugkeer van de Formule 1” nog verder uit te werken. De toegewezen tickets van de fans die afgelopen voorjaar hadden aangegeven die te willen behouden, blijven geldig voor de race op 5 september 2021. De tickethouders worden hierover persoonlijk via e-mail geïnformeerd, zo laat de organisatie weten.

Historic Grand Prix verhuist

Eigenlijk stond voor het weekend van 3 tot en met 5 september 2021 de Historic Grand Prix gepland op het Circuit Zandvoort. Dit evenement verhuist nu naar 16 tot en met 18 juli 2021.