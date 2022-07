Data: De grote verschillen tussen Red Bull en Ferrari in Frankrijk

Het is dit hele jaar al een bekend beeld: de karakteristieken van Red Bull Racing en Ferrari lopen behoorlijk uiteen. Zo wint de Scuderia het vooral in bochtige secties en qua tractie en staat daar tegenover dat de RB18 harder loopt op de rechte stukken. In dat opzicht is er op Paul Ricard weinig nieuws onder de zon, die zich overigens buitengewoon goed laat zien. Toch zijn er dit weekend wel wat interessante aspecten te benoemen, des te meer doordat het contrast dit weekend groot is - zoals ook uit de onderstaande data blijkt.

Zo is op het onderstaande plaatje te zien dat Max Verstappen in de slotminuten van Q3 nog steeds sneller was op het rechte stuk richting bocht 10 dan Charles Leclerc, ondanks dat de Monegask op een slipstream van teamgenoot Carlos Sainz kon rekenen. Die zogenaamde tow heeft Leclerc naar eigen zeggen tweeënhalve tienden opgeleverd tussen de bochten 9 en 11, maar zelfs dat bleek niet genoeg om dat gedeelte sneller af te leggen dan Red Bull. In het bovenste deel van de onderstaande Tweets zijn de snelste Q3-ronden van Verstappen en Leclerc met elkaar vergeleken, waarbij te zien is dat het rechte stuk in kwestie (na de chicane) blauw kleurt.

Het door Leclerc benoemde voordeel van de slipstream klopt overigens wel precies. Zo blijkt dat Verstappen vanaf het accelereren na bocht 9 tot het aanremmen voor bocht 11 ongeveer anderhalve tiende wint op zijn titelrivaal. Het verschil van 0.147 seconde wordt daarin nagenoeg teniet gedaan. Maar als er ronden vergeleken worden zonder een slipstream erin - bijvoorbeeld de snelste Q1-ronden van beide heren - dan blijkt het verschil beduidend groter. Verstappen wint dan ruim vier tienden in hetzelfde stuk. Het betekent dat Leclerc gelijk heeft met zijn inschatting (vier tienden vs anderhalve tiende) en dat Ferrari zich prima heeft bewapend tegen het sterke punt van Red Bull.

Tegenover deze topsnelheid staat dat Ferrari ijzersterk is in sector 3. In het bochtige deel van sector 1 wint de rode brigade al veel en vanaf bocht 11 is het zo mogelijk nog duidelijker. Zo begonnen Verstappen en Leclerc daar met ongeveer een gelijke tussentijd aan en wist de Ferrari-coureur in het stuk tot start-finish maar liefst drie tienden te pakken. Het laat zien dat Ferrari buitengewoon sterk is in die lange, doordraaiende bochten waarin de banden het overigens ook zeer zwaar te verduren krijgen. Het patroon als geheel wijkt niet af van wat er in de eerste elf wedstrijden te zien is geweest, al valt de mate waarin nu wel op. Het gaat op het Circuit Paul Ricard echt om verschillen van tienden, bijna een halve seconde per sectie zelfs, waarna het op de meet weer tamelijk dicht bij elkaar zit.

Red Bull rijdt weer met low-drag achtervleugel

Vervolgvraag luidt natuurlijk waarom het contrast in Zuid-Frankrijk zo groot is. Des te meer omdat Ferrari vanaf Canada met de eigen low-drag achtervleugel rijdt en die juist het gat op rechte stukken verkleint. Niet voor niets liet Mattia Binotto na de Grand Prix van Oostenrijk weten: "Door die nieuwe achtervleugel hebben we het gat in topsnelheid enorm kunnen verkleinen. Ik denk nog steeds wel dat Red Bull een klein voordeel heeft op dat vlak, maar het is haast te verwaarlozen."

Zaterdag bleek het allesbehalve te verwaarlozen, al moet het contrast en dus het antwoord vooral bij Red Bull worden gezocht. Zo zei Verstappen donderdag dat het pakket in Oostenrijk niet helemaal klopte, maar hield hij het nog tamelijk vaag. Na afloop van de kwalificatie op Paul Ricard liet hij bij de Nederlandse pers iets meer optekenen: "Hier rijden we natuurlijk ook weer met een andere vleugel en hebben we ervoor gekozen om snel te zijn op rechte stukken, wat we in Oostenrijk niet waren. Daar waren we bijna net zo snel als Ferrari en hier is er wel echt een duidelijk verschil. We hebben dus gewoon een andere keuze gemaakt in hoe wij snel denken te zijn voor de wedstrijd."

Verstappen komt hier eigenlijk tot de crux van het verhaal. Red Bull reed in Oostenrijk met iets meer downforce, maar heeft voor dit weekend teruggegrepen naar een achtervleugel met minder downforce en dus ook minder drag: ook wel de Jeddah-variant genoemd. Het verklaart voor een belangrijk deel waarom Red Bull weer een klap sneller loopt op rechte stukken dan Ferrari en geeft het team van Christian Horner ook een wapen voor de race.

Bandenslijtage doorslaggevend: Frankrijk een ultieme test

Hoe effectief dat wapen is, valt of staat volledig met een aspect dat nog belangrijker is: de bandenslijtage. Als Red Bull de Pirelli-banden net zo snel oprookt als in Spielberg, dan kun je immers nog zo snel zijn op rechte stukken, maar koop je er aan het eind van de rit weinig voor, weet ook Verstappen: "Het allerbelangrijkste is dat we de banden nu wel goed houden en dat is hier nog niet zo makkelijk." De hitte zal het nog lastiger maken, al zag de race pace gekoppeld aan de bandenslijtage er vrijdag wel goed uit bij Red Bull. "Ik denk dat wij er wel redelijk goed uitzagen in onze long runs, maar of het genoeg is? Geen idee. Aan mijn kant voelde het wel goed aan, maar Ferrari heeft ook een stap gezet qua race pace van vrijdag naar zaterdag."

Dat laatste bevestigde Leclerc ook in de persconferentie. "In Oostenrijk waren we sterk qua bandenslijtage. Hier waren we dat op vrijdag niet, maar richting zaterdag hebben we wel iets gevonden." Het maakt dat Verstappen rekening houdt met een lastige zondagmiddag. "Ferrari zal gewoon weer snel zijn, dat zijn ze het hele jaar al, overal. Ook de races die ik heb gewonnen, gingen niet makkelijk." Het maakt het totaalplaatje voorafgaand aan de race helder: ja, Red Bull heeft een wapen met de superieure topsnelheid en ja, Red Bull heeft met twee tegen één vooraan ook een tactische troefkaart in handen, maar de allerbelangrijkste variabele (de bandenslijtage) is voor iedereen een groot vraagteken. Die factor zal de Grand Prix van Frankrijk beslissen en juist die factor maakt de race op voorhand zeer interessant - ondanks dat het circuit zelf dat niet zozeer is...

