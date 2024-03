Na twee dominante Formule 1-zeges in de eerste races van 2024 is Red Bull Racing als topfavoriet naar Melbourne afgereisd. Max Verstappen verkeert in bloedvorm en Sergio Pérez doet met twee tweede plaatsen wat van hem wordt verwacht. Toch laten de long runs zien dat Red Bull voor een enorme opgave staat om de sterke lijn door te trekken.

Ferrari laat tanden zien

Voor de vergelijking van de long runs pakken we de snelste coureur van elk team. Een blik op die lijst laat zien dat Ferrari een grote voorsprong heeft op de nummer twee McLaren. Aston Martin zit er ook goed bij met een derde stek. Het gat naar Mercedes en verrassend genoeg Red Bull is groot.

Vooral Charles Leclerc was sterk bezig. Op de mediums legde de Monegask een strak tempo op de mat, waar niemand bij in de buurt kon komen. Achter de meervoudig racewinnaar was Lando Norris de naaste belager. De McLaren-coureur was op de medium sterk en het gat met Leclerc van iets meer dan twee tienden is nog te overzien. Achter de top-twee liet Lance Stroll zien zich thuis te voelen op Albert Park en was in de long run meer dan een seconde sneller dan teamgenoot Fernando Alonso.

De long run bij Red Bull viel dus flink tegen. Verstappen kwam niet verder dan vier rondjes en telt niet mee in de vergelijking, al was zijn gemiddelde rondetijd over die rondes niet beter dan die van Pérez. Opvallend aan de long run van de Mexicaan was dat in eerste instantie hij het tempo van Leclerc nog bij kon houden, maar naarmate de banden sleten liep het gat op. Paniek is er bij Red Bull echter niet, want Verstappen en Helmut Marko zijn ervan overtuigd dat zaterdag de RB20 optimaal afgesteld wordt voor de kwalificatie en de race. Ook hebben we in Bahrein en Jeddah gezien dat Red Bull op de trainingsdag nog niet het onderste uit de kan haalde en op zaterdag en zondag pas de echte pace liet zien.

Positie Team (Coureur) Gemiddelde tijd long run (tijdverlies per ronde) Rondjes long run 1 Ferrari (Leclerc) 1.22.926 9 2 McLaren (Norris) 1.23.140 (+0.214) 9 3 Aston Martin (Stroll) 1.23.358 (+0.432) 11 4 Mercedes (Russell) 1.23.760 (+0.780) 7 5 Red Bull (Pérez) 1.23.808 (+0.882) 12 6 Alpine (Gasly) 1.24.047 (+1.121) 10 7 RB (Tsunoda) 1.24.067 (+1.141) 10 8 Sauber (Bottas) 1.24.207 (+1.281) 14 9 Haas (Hülkenberg) 1.24.454 (+1.528) 12

Het is het benoemen waard dat Alpine - en vooral Pierre Gasly - er in de long runs vrij aardig uit ziet. De onrust binnen de Franse renstal is groot na de dramatische seizoenstart en een punt zal gevierd worden als een overwinning. Op basis van de long runs valt er zeker wat te halen voor de formatie uit Enstone. RB zit er in de persoon van Yuki Tsunoda niet heel ver vandaan en gezien de dramatische pace van Alpine over een rondje heeft RB voorlopig de betere papieren.

Williams kende een niet zo prettige eerste dag. Alexander Albon crashte hevig en gezien de formatie uit Grove geen reservechassis mee heeft naar Melbourne waren er direct al vraagtekens over de mogelijkheid van twee Williams-coureurs aan de start. Uiteindelijk kwam 's vrijdagavond Australische tijd het nieuws door dat Albon de auto van teamgenoot Logan Sargeant krijgt voor de rest van het weekend. Het wordt voor zowel Albon als Williams een sprong in het diepe, want een long run zat er nog niet in.

Verval in rondetijd maakt het verschil

Zoals gezegd verliest Red Bull veel terrein op Ferrari als de stint langer wordt. Uit data van onze vaste datapartner is daar ook een verklaring voor. Ferrari heeft namelijk een verval van zo'n 0.088 per ronde, terwijl Red Bull op net iets meer dan een tiende komt. Over een rondje valt dat nog te overzien, maar als dat ronde na ronde gebeurt, telt dat snel op. Het is opmerkelijk dat bij Red Bull-zusterteam RB de slijtage een veel minder grote rol speelt. Hun verval is precies een halve tiende per ronde. Ook McLaren heeft een klein verval, zij komen op 0.076 per rondje terecht. Gezien de geringe slijtage behoort McLaren stilaan ook tot een podiumkandidaat voor de race van zondag.