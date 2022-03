F1 data-analyse: Waar verschillen Verstappen en Ferrari van elkaar?

Ferrari maakte in de wintertest een bijzonder sterke indruk, maar hamvraag bleef of de Italiaanse trots de kaarten al iets meer op tafel had gelegd dan andere teams. Het antwoord is in Q3 een overduidelijke 'nee' gebleken. Ferrari had qua motorstanden nog iets in de achterzak en kon ook zaterdag prima mee in de vaart der volkeren. Sterker nog: niet alleen het fabrieksteam bleek weer boven Jan, ook de klantenteams spraken eindelijk weer een aardig woordje mee.

Vier Ferrari-aangedreven auto's bij de eerste zeven leek erop te duiden dat Ferrari een immens goede motor heeft gebouwd voor dit F1-seizoen. Dit is ook wel het geval, al laat de telemetrie van de kwalificatie een iets genuanceerder beeld zien. Max Verstappen liet zaterdag op een vraag van Motorsport.com weten "het is bij Ferrari meer dan alleen de motor" en die uitspraak blijkt te kloppen.

Uit de onderstaande data van F1 Tempo - data en telemetrie die niet rechtstreeks door F1-teams wordt aangeleverd, maar wel wordt gebruikt door onder meer Sky Sports F1 en tamelijk accuraat moet zijn - blijkt dat de Red Bull aan het eind van de rechte stukken juist harder liep. Zo is in de bovenste Tweet onderaan dit artikel te zien dat Verstappen daar sneller is geweest dan Leclerc. De snelste ronden van beide heren uit Q3 zijn over elkaar heen gelegd, waarbij op het kaartje te zien is wie waar sneller is gegaan op het Bahrain International Circuit. In de tweet daaronder is de bijbehorende en meer gedetailleerde telemetrie te zien.

De Ferrari-motor of toch net iets meer dan dat?

Het totaalplaatje toont dat Verstappen aan het eind van de rechte stukken een hogere topsnelheid haalde dan Leclerc in zijn Ferrari. Daar staat tegenover dat de Ferrari bij het uitaccelereren na bochten sneller bleek en tijdwinst pakte. Ook in de bochtige secties van sector twee bleek de Scuderia sterker op zaterdag. Het past naadloos bij wat Verstappen achter de Red Bull-garage zei: "Je moet ook goed de hoek om komen en ook dat lijkt nu beter bij Ferrari dan vorig jaar."

Dit kan gezien de afstelling en de vleugelstanden samenhangen met de verbeterde motor. Zo moest Ferrari in het voorbije seizoen vaak met minder downforce rijden om geen sitting duck op de rechte stukken te zijn. Dit jaar lijkt exact het tegenovergestelde aan de hand: de Ferrari-motor lijkt dermate goed dan men met een hoger downforceniveau kan rijden (al hangt dat in 2022 natuurlijk nog meer samen met het grondeffect dan met vleugelstanden) zonder veel topsnelheid in te leveren. Het totaalpakket is met andere woorden vele malen beter dan voorheen, waardoor Ferrari meer vrijheid heeft met de afstelling. Daar komt nog bij dat de Red Bull-auto zwaarder is, waarmee de formatie uit Milton Keynes boven het minimumgewicht van de FIA zit. Ook dit speelt in rol in langzame bochten en wellicht ook in de acceleratie.

De nog geblokkeerde potentie van Mercedes

Als je ook Mercedes, oftewel de snelste ronde van Lewis Hamilton, aan het onderstaande overzicht toevoegt, valt op dat zij alleen in enkele langzame bochten sneller zijn geweest dan Ferrari en Red Bull. Ook dit past weer perfect bij het beeld van de W13. Zo is die auto in potentie zeer sterk, maar blokkeert porpoising nog veel van die potentie. Het is dan ook geen toeval dat Mercedes in de langzame bochten snel is, maar op rechte stukken fors inlevert. Daar speelt het stuiteren immers op, terwijl die goede langzame bochten aangeven dat het qua downforceniveau an sich wel snor zit.