Data-analyse: Dit valt op aan kwalificatieronden Verstappen, Leclerc en Alonso

Vorig jaar moest Max Verstappen pole-position nog aan Charles Leclerc laten bij de seizoensopener in Bahrein. De Red Bull neigde toen naar onderstuur en voelde lui aan, doordat de RB18 meer dan tien kilogram te zwaar was - volgens Helmut Marko zelfs rond de vijftien. Dit jaar is die handicap verdwenen en heeft Red Bull mede door een lichter chassis het minimumgewicht van de FIA aangetikt. De auto is daardoor scherper in de kwalificatie, al moet daar natuurlijk wel bij gezegd dat Verstappen en teamgenoot Sergio Perez nog niet helemaal tevreden waren over de balans.

Met dat in het achterhoofd tonen de data van de kwalificatieronden al wel een zeer interessant patroon. Een patroon dat in ieder geval in Bahrein compleet anders is dan vorig jaar. Toen moest Red Bull het vooral hebben van een superieure topsnelheid en kleurden de tweede helften van rechte stukken steevast blauw. Ferrari was vorig jaar sneller in langzame bochten en had het betere tractie. Een blik op het onderstaande kaartje leert echter meteen dat het anno 2023 een wereld van verschil is.

Ferrari sneller op rechte stukken, Red Bull in het voordeel met de banden?

Het past precies bij wat Ferrari afgelopen winter heeft gedaan. Het reduceren van de drag is in Maranello als speerpunt geformuleerd voor de SF-23. Charles Leclerc liet tijdens de testdagen al weten dat Ferrari veel minder luchtweerstand heeft en dus harder loopt op rechte stukken, maar ook dat het ten koste is gegaan van andere facetten. Het is perfect in de onderstaande tweet terug te zien.

Zo valt bij een blik op start-finish al meteen op dat het overgrote deel van het rechte stuk rood kleurt. Leclerc haalt aan het eind van dat rechte stuk 325 kilometer per uur, terwijl Verstappen de 323 aantikt. Het verschil is door de efficiënte auto van Adrian Newey nog altijd niet immens, maar het onderstreept wel dat Ferrari een stap heeft gezet. Daar staat tegenover dat de langzame bochten nu blauw kleuren in de vergelijking tussen Verstappen en Leclerc. De Nederlander heeft ook betere tractie waardoor het eerste deel van de rechte stukken ook Red Bull-terrein is. Des te langer het vol gas gaat, des te meer de Ferrari-power in het spel komt en Leclerc terrein begint goed te maken.

De verklaring hiervoor is drieledig. Om te beginnen heeft het werken aan de drag ontegenzeggelijk effect en zit het dus in de karakteristieken van de auto. Ten tweede heeft Ferrari afgelopen winter aan de betrouwbaarheid gewerkt en moet het daardoor normaal gesproken met iets agressievere motorstanden kunnen rijden. Tot slot spelen de vleugelstanden een rol en lijkt Red Bull met iets meer downforce te rijden. Dit is ook wat Sergio Perez bedoelde toen hij in de persconferentie aangaf dat Red Bull zich meer op de race heeft gericht. Meer downforce moet normaliter leiden tot minder glijden en dus de banden langer goed houden. Het past perfect bij de lange runs op vrijdag, waarop Verstappen een goede indruk achterliet en Leclerc iets sneller door zijn rubber heenging. Dus ja, Ferrari gaat ditmaal beter op rechte stukken, maar welke prijs betaalt het team daar vandaag voor?

Alonso een gevaar voor Ferrari in de race?

Het plaatje van de kwalificatie en vrije trainingen is helemaal mooi te verklaren als je Fernando Alonso toevoegt aan de vergelijking. Dan is te zien dat de langzaamste bochten van het circuit niet langer blauw, maar juist groen kleuren. Het geeft aan dat de Aston Martin op dat vlak buitengewoon sterk is en dat de tractie van de AMR23 eveneens sterk is. Als je Leclerc vervolgens uit de vergelijking haalt en dus puur naar Verstappen versus Alonso kijkt, is te zien dat de Spanjaard relatief veel verliest op rechte stukken. Daar zat in ieder geval tijdens de kwalificatie nog een achilleshiel, en deels het verschil tussen de top-drie en P5. Het is goed te zien in de onderstaande twee afbeeldingen.

Ook hier is het interessant om op zoek te gaan naar een verklaring, en die kan tweeledig zijn. Om te beginnen kan het zijn dat Aston Martin met relatief veel downforce op pad is en dus primair op de race heeft ingezet. Dit sluit naadloos aan bij de long runs, waarin Alonso samen met Verstappen het snelst was. Bovendien past het bij zijn optimisme dat het podium zondag een reëel doel is. Een tweede verklaring kan schuilen in de Mercedes-motor, die vorig jaar niet helemaal je van het was na de overstap op E10-brandstof. Mercedes HPP heeft met toestemming van de FIA weliswaar aan de motor gewerkt, maar het valt te bezien of die al helemaal op het niveau van Ferrari en Honda is. Het zijn in ieder geval interessante dingen om in de komende weken in de gaten te houden, al gaat de blik natuurlijk eerst op de race van vandaag. Afgaande op al het bovenstaande heeft Red Bull er zeer goede papieren voor en mag Alonso inderdaad best dromen...