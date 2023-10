VIDEO: Hét moment dat Max Verstappen wereldkampioen werd

Terwijl Max Verstappen onderweg was naar de top in de sprintrace raakte zijn enige 'concurrent' voor de titel Sergio Perez in een crash met Esteban Ocon en Nico Hulkenberg belandde. De Mexicaan wist dat het al een moeilijke opgave zou worden om nog een kans te houden op de titel, maar na het ongeluk was het gat definitief geslagen.

Het was ook wel echt een ongelukkig moment. Perez zat aan de buitenkant bij bocht drie, terwijl Hulkenberg en Ocon elkaar hard raakten. Door de botsing schoof de Alpine van laatstgenoemde coureur in de auto van Perez en was het einde verhaal.