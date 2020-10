Kvyat zit op de schopstoel: "Ben me bewust van m'n situatie"

AlphaTauri bevestigde woensdag dat Gasly ook volgend seizoen onderdeel uitmaakt van de renstal uit Faenza. De Fransman wordt daarmee beloond voor zijn uitstekende optreden dit seizoen dat tot dusverre de overwinning op Monza als hoogtepunt kent.

Teamgenoot Kvyat vergaat het dit seizoen een stuk minder goed. Waar Gasly kan pronken met 63 WK-punten heeft Kvyat er pas 14 verzameld. Zijn beste resultaat was een zevende plaats op Mugello. Niet echt een overtuigende sollicitatie voor 2021 dus, zeker gezien het feit dat er meer kapers op de kust zijn voor het stoeltje. Zo is – ondanks het vertrek van Honda aan het einde van 2021 – de Japanse Formule 2-coureur en Honda-junior Yuki Tsunoda nog steeds in beeld en ook Alex Albon zou na een weinig verheffend seizoen wel eens kunnen terugkeren op het oude nest.

Kvyat zei in aanloop naar de Grand Prix van Portugal dat hij recentelijk weinig te horen heeft gekregen van het Red Bull-management. “Tsja, hoe zal ik het zeggen. Ik heb de laatste tijd maar weinig updates hierover gekregen. Alles wat ik weet is dat er nog zes races te gaan zijn dit seizoen. Ik ga heel hard mijn best doen in die zes races, dat is het enige dat ik kan doen op het moment.”

Mochten Red Bull en AlphaTauri besluiten om niet langer met Kvyat verder te gaan dan kon het wel eens einde Formule 1-carrière betekenen voor de 26-jarige Rus. “Ik ben me bewust van mijn situatie en die is vrij eenvoudig. Er zijn natuurlijk nog maar weinig stoeltjes vrij, maar ik kan in de races die we nog krijgen niets anders doen dan mijn stinkende best.”

De Formule 1-carrière van Kvyat begon in 2014 bij Toro Rosso. Na één seizoen maakte hij in 2015 de overstap naar Red Bull als opvolger van de naar Ferrari vertrokken Sebastian Vettel. Hij kon er de verwachtingen nooit waarmaken en werd in 2016 teruggezet naar Toro Rosso, ten faveure van Max Verstappen die de omgekeerde weg bewandelde. In 2018 verloor hij ook zijn zitje bij Toro Rosso, maar na een jaartje afwezigheid werd hij in 2019 weer in genade aangenomen. Hij beloonde dat vorig seizoen met een derde plaats in Duitsland.