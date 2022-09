Kvyat: Russische nationaliteit geen obstakel voor F1-terugkeer

Afgelopen weekend liet Daniil Kvyat zijn gezicht weer eens zien in de F1-paddock tijdens de Grand Prix van Italië. Anno 2022 werkt hij enkele races af in de NASCAR Cup Series, waar hij voor het Nederlandse Team Hezeberg in actie komt op permanente circuits. Nog altijd is de Rus pas 28 jaar oud en zodoende een waardige kandidaat voor een terugkeer in de Formule 1, maar wel moet hij dan enkele problemen met zijn nationaliteit doorstaan. Zo moet hij daarvoor een document van de FIA ondertekenen, onder neutrale vlag racen en mag hij op geen enkele manier steun aan Rusland uiten, zo bepaalde het World Motor Sport Council in maart. Naar verluidt zou Kvyat ook met een Italiaanse licentie kunnen racen, al blijft de vraag of teams een coureur willen aantrekken die tot nu toe altijd als Rus racete.

Tussen 2014 en 2020 stond Kvyat aan de start van 110 Grands Prix voor Toro Rosso/AlphaTauri en Red Bull Racing. In 2018 was hij reserve van Ferrari en in 2021 vervulde hij die rol bij Alpine, maar sinds begin dit jaar is hij niet meer actief in de Formule 1. Wel was Kvyat afgelopen weekend even op bezoek bij het Franse team, waar hij onder meer teambaas Otmar Szafnauer ontmoette. Alpine stelt echter dat hij niet in beeld is om Fernando Alonso volgend jaar te vervangen. Desondanks sluit Kvyat niet uit dat hij in de toekomst nog eens terugkeer in de Formule 1.

"Je moet nooit nooit zeggen. Op dit moment is de timing daar echter niet ideaal voor", zei Kvyat tegen Motorsport.com. "Hopelijk kunnen we er op een dag weer over praten. Momenteel race ik in NASCAR en daar ben ik welkom. Ik heb daar eigenlijk geen problemen gehad. We zijn van plan om dit jaar nog meer races te doen. Ik ben blij. Ik wilde NASCAR altijd al eens proberen, dus in zekere zin is dit een kleine droom die uitkomt. Ik heb tijd nodig om daar in de top te komen, maar ik ben geduldig. Als je op de juiste manier opbouwt, kan je een lange carrière hebben in NASCAR. Ik ben nieuwsgierig hoe ver ik daar kan komen. F1 heeft natuurlijk altijd een speciaal plekje in mijn hart. En wie weet kunnen we er op een dag hopelijk weer over praten, want ik ben nog jong. Enkele mensen hebben laten zien dat je na een korte onderbreking terug kan komen en goed kan presteren."

'F1 voor mij makkelijker dan NASCAR'

Ondanks de beperkingen voor Russische coureurs verwacht Kvyat dat hij gewoon uit kan komen in een kampioenschap dat de wortels in Europa heeft. "Ik sta ervoor open. Hier in Europa, maar ook in de Verenigde Staten heb ik groen licht voor de meeste raceklassen. Er was een periode waarin het allemaal heel gespannen was, maar dat is nu minder", legt hij uit. "Helaas zorgde het wel voor een terugslag qua onderhandelingen. Nu ben ik beschikbaar voor nieuwe onderhandelingen en om te kijken wat daar uit kan komen voor 2023. Gelukkig zijn er wat opties. Ik ben beschikbaar en volgens mij zijn er in dat opzicht geen obstakels. Mensen hebben mijn telefoonnummer en ze weten hoe ze me kunnen vinden. Ik draag nu een pak, maar ik kan dat verwisselen voor een overall. Dan ben ik er klaar voor. Het makkelijkste is voor mij om in een F1-auto te springen. Het is lastiger om in een NASCAR te stappen met vier ronden in de vrije training, waarna je tegen deze gasten moet racen."