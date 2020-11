Kvyat: "Was eerst nog boos op Grosjean, maar schrok daarna enorm"

Kvyat eindigde de Grand Prix van Bahrein puntloos als elfde, maar kleurloos was zijn optreden allerminst. Tegen wil en dank raakte hij betrokken bij de meest huiveringwekkende F1-crash in jaren. De Russische AlphaTauri-coureur hield zelf zijn lijn, maar zag Grosjean in de Haas ineens naar rechts komen en contact maken. "Het was een angstaanjagend moment. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie nog een beetje boos op Romain was. Zo van 'waar is hij nou mee bezig?' Dat was eigenlijk mijn eerste gedachte", aldus Kvyat tegenover Sky Sports F1.

Dat sloeg volledig om toen Kvyat de gevolgen zag. "Mijn gedachten veranderden volledig toen ik in mijn spiegels keek en het vuur zag. Toen hoopte ik vooral dat hij oké zou zijn." Dat bleek uiteindelijk het geval. Zo heeft de Fransman 'slechts' enkele lichte brandwonden opgelopen en is hij er volgens de eerste scans zonder breuken af gekomen. "Ik ben echt heel blij dat hij in orde is. Dit herinnert ons er ook aan dat we nog altijd met iets gevaarlijks bezig zijn."

Niet eens met straf voor touché met Stroll

Na een langdurige code rood kwam de race weer op gang en raakte Kvyat andermaal betrokken bij een incident. Hij keek aan de binnenkant van Lance Stroll en raakte hem toen de Canadees naar binnen sneed om de apex te halen. Stroll vloog over de kop en Kvyat ontving een straf van tien seconden voor het voorval. "Maar ik ben het op dat vlak niet met de stewards eens. Waar kon ik dan heen?", vervolgt hij met een retorische vraag. "Ik zat met mijn hele auto al aan de binnenkant van de kerbstones. Lance wist op zijn beurt wel dat ik er zat en stuurde in alsof ik er helemaal niet was. Ik maak me dus een beetje kwaad over dat besluit."

Stroll, die mede dankzij de halo ongedeerd kon uitstappen, is zich echter van zijn kwaad bewust. Hij is niet van mening dat hij de deur te rigoureus heeft dichtgegooid. "Ik heb hem in ieder geval niet gezien. Ik was ook al halverwege de bocht toen ik ineens geraakt werd. Het is gewoon jammer. Sinds Monza heb ik maar twee punten gescoord. Ik stond toen nog vierde in het kampioenschap, maar daarna is het een drama geweest. Verder heb ik niks te zeggen. We moeten ons maar richten op de volgende race en deze pechreeks zien te doorbreken."