Daniil Kvyat over Red Bull-degradatie: "Voelde me echt verraden"

Daniil Kvyat werd in 2010 opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing, maakte zijn F1-debuut in 2014 bij Scuderia Toro Rosso en kreeg door het vertrek van Sebastian Vettel een jaar later promotie naar het topteam. Voor het Formule 1-seizoen 2016 hielden Helmut Marko en de zijnen vast aan de Rus. Hij was in 2015 en begin 2016 teamgenoot van Daniel Ricciardo.

De vierde Grand Prix van dat jaar werd verreden in Rusland. Kvyat lag al onder een vergrootglas, maar verstierde het voor zichzelf door Vettel kort na de start uit die race te tikken. Uiteindelijk kreeg hij in de week erna een telefoontje van Marko, die hem vertelde dat hij weer naar Toro Rosso zou gaan en Max Verstappen promotie kreeg. "Ik voelde me op dat moment echt verraden. Het was een mes in de rug, maar zo is het leven. Soms krijg je een mes in de rug. Dat is normaal" zegt Kvyat in de podcast Track Limits. "Ik heb het achter me gelaten en nu weer een mooie carrière in de autosport. Aan de ene kant ben ik Red Bull natuurlijk erg dankbaar, maar aan de andere kant ook weer niet."

Kvyat onthult dat hij kort na de start van het F1-seizoen 2016 werd benaderd door Ferrari. De Italianen vroegen of hij Kimi Raikkonen wilde vervangen, maar dit aanbod legde hij naast zich neer. "Op dat moment presteerde ik best goed", legt hij uit. "Ik had net een podium gescoord [in China] en kreeg toen een voorstel van Ferrari om Kimi te vervangen, dat speelde zich allemaal achter gesloten deuren af. Ik was dus gewild door Ferrari, had al een contract gezien, moest plots terug naar Toro Rosso en zat ineens in een situatie die niet lekker was. Dat was mentaal aardig pittig."

De loopbaan van de inmiddels 28-jarige coureur zit weer in de lift. Onlangs werd bekendgemaakt dat hij in 2024 fabriekscoureur is van Lamborghini.