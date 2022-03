Het IOC bracht maandag een statement naar buiten waarin het alle grote sportbonden vraagt om Russische atleten niet meer toe te laten op internationale sportevenementen. De World Motor Sport Council heeft naar aanleiding daarvan dinsdag een spoedoverleg gepland om te beslissen met welke reactie het komt ten opzichte van de militaire agressie van Rusland. De mogelijkheid bestaat dat Russische coureurs geweerd worden van FIA-evenementen. Mocht dit besluit er komen, dan komt Haas-coureur Nikita Mazepin dit seizoen niet in actie in de Formule 1 en mag Daniil Kvyat komend seizoen niet in het World Endurance Championship racen.

Op sociale media sprak Kvyat zijn hoop uit op een vreedzame oplossing voor de gebeurtenissen in Oekraïne, terwijl hij vraagtekens plaatst bij de druk van de sportautoriteiten om actie te ondernemen. "Ik hoop dat we allen in vrede kunnen leven", zegt Kvyat. "Hopelijk kunnen alle partijen een oplossing vinden door samen te zitten en op een respectvolle manier de dialoog aan te gaan. Ik vind het afschuwelijk om twee broedervolken in een conflict te zien. Ik wil niet dat militaire acties en oorlogen de toekomst van de mensheid beïnvloeden. Ik wil dat mijn dochter en alle andere kinderen kunnen genieten van deze prachtige wereld."

"Ik wil ook tegen alle sportfederaties, inclusief het IOC, zeggen dat de sport buiten politiek moet blijven. Het verbieden van Russische atleten en teams om deel te nemen aan internationale sportcompetities, is een oneerlijke oplossing en gaat in tegen wat de sport ons principieel leert: de eenheid en vrede. Wie anders dan wij sporters gaan de komende tijd verschillende naties binden?"

Is Mazepin er in 2022 nog wel bij?

De toekomst van Mazepin stond kort na het uitbreken van de oorlog al op losse schroeven. Haas ondernam meteen actie door de bedrijfsnaam van vader Dmitry Mazepin van de VF-22 te verwijderen. Verwacht wordt dat Haas in de komende dagen een beslissing neemt over de plannen voor 2022. Mazepin plaatste afgelopen week op Twitter dat hij "geen controle heeft over veel van wat er gezegd en gedaan wordt."

Een verbod van de FIA op Russische coureurs en teams moet een vervolg worden op de beslissingen van andere grote sportbonden. Maandag kondigde de FIFA naar aanleiding van het IOC-statement aan dat alle Russische clubs en nationale teams uit de competities zijn geschorst, terwijl de UEFA de Champions League-finale van Sint-Petersburg naar Parijs heeft verplaatst.