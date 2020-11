Kvyat neemt Hülkenberg als voorbeeld: “Altijd blijven pushen"

Voor Kvyat lijkt er aan het einde van dit jaar een einde te komen aan zijn tijd bij de Red Bull-familie. Pierre Gasly is al bevestigd bij AlphaTauri voor 2021, terwijl het andere stoeltje gereserveerd lijkt voor de Japanse jongeling Yuki Tsunoda. Ondanks dat zijn toekomst ongewis is, rijdt Kvyat er niet minder hard om. Sterker nog: anderhalve week geleden reed hij in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna de sterren van de hemel om nipt achter Daniel Ricciardo als vierde aan de streep te komen.

“Ik maak me geen illusies over hoe de zaken ervoor staan”, zegt Kvyat over zijn kansen op een stoeltje bij AlphaTauri voor 2021. “Ik weet dat ik niet veel kans maak. Red Bull heeft natuurlijk een eigen talentenprogramma dat moet blijven draaien en dat gepromoot moet worden. Dat is altijd zo geweest en ik zie niet in waarom dat voor mij zou gaan veranderen. Maar er is mij een kans gegeven en er zijn nog een paar races te gaan.” Kvyat is dus voornemens om tijdens de laatste vier races van het Formule 1-seizoen 2020 goed reclame voor zichzelf te maken. “Kijk naar de laatste race. Dat was een geweldige wedstrijd. Dat soort momenten hebben linksom of rechtsom altijd een positieve uitwerking”, meent Kvyat. “Het is dus belangrijk om tot het allerlaatste moment te blijven pushen. Als je iets moois laat zien, dan is dat wat de mensen zullen onthouden. Het kan eigenlijk alleen maar iets positiefs opleveren. En je weet maar nooit wat er gebeurt, zelfs niet binnen Red Bull. Dus dat is het enige waar ik mij op focus.”

“Al het andere zal me niet helpen”, aldus Kvyat, die zijn zorgen over zijn toekomst dus zoveel mogelijk aan de kant probeert te schuiven. “Ik weet dat er een grote kans is dat ik hier volgend jaar niet meer ben. In Imola dacht ik daar geen moment aan en slaagde ik erin het team een goed resultaat te bezorgen. Ik denk dus alleen maar aan het behalen van zo goed mogelijke resultaten, voor mijzelf en voor het team. Bovendien is er nog een vrij goede kans dat we in het constructeurskampioenschap een plekje kunnen opschuiven.”

Kvyat ziet Nico Hülkenberg als een goed voorbeeld van een coureur die altijd alles geeft en bij wie dat geen windeieren heeft gelegd. “Hij is een goed voorbeeld”, meent Kvyat. “Vooral in deze tijden, met de pandemie, weet je nooit wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk om altijd overal op voorbereid te zijn en dat de teams op een positieve manier aan je denken. Daarom moet je altijd blijven pushen. Het is iets wat ik natuurlijk altijd al deed, maar dit jaar misschien nog net even wat meer. Ondanks al die geruchten over mijn toekomst, kan het team erop vertrouwen dat ik goed presteer. Misschien dat sommigen eronder zouden lijden, maar niet ik. Op dat vlak heb ik mezelf goed ontwikkeld, als ik het vergelijk met vroeger. In het verleden zouden dit soort dingen misschien wel een grote invloed op me hebben gehad, maar nu heb ik eerlijk waar nergens last van. Ik doe gewoon elk weekend een zo’n goed mogelijke job.”