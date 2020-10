Kvyat kritisch op strafpuntensysteem en pleit voor verandering

In 2014 introduceerde de Formule 1 het systeem waarbij coureurs strafpunten op hun superlicentie kunnen krijgen. Voor een vergrijp tijdens een vrije training, kwalificatie of race kunnen rijders een penalty krijgen met daaraan gekoppeld één of meerdere strafpunten. Bij twaalf strafpunten binnen twaalf kalendermaanden volgt een schorsing voor één race, waarna de betreffende coureur weer met een schone lei begint.

Het systeem werd bedacht om coureurs aan te pakken die fout op fout stapelden, maar de realiteit is dat Lewis Hamilton momenteel met acht strafpunten bovenaan het lijstje staat. Dat waren er kortstondig zelfs tien, maar de twee strafpunten die hij kreeg voor foutieve proefstarts werden later weer ingetrokken. Desalniettemin leidde dit tot een reeks kritische geluiden, onder andere van Max Verstappen, Sebastian Vettel en Hamilton zelf. Kvyat sluit zich daarbij aan. De Rus ziet het nut van het systeem in, maar acht veranderingen wel noodzakelijk.

“Ik denk dat een aantal van deze punten rechtvaardig is, zeker als je gevaarlijk rijdt en andere coureurs in gevaar brengt”, zei Kvyat tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar een aantal andere straffen is niet rechtvaardig, dus ik denk dat het systeem herzien moet worden. Ik ben er nooit echt fan van geweest, want ik denk dat je als F1-coureur altijd de limiet moet opzoeken zonder daarover na te denken. Het is niet de openbare weg of een parkeerplaats voor taxi’s. Ik denk dat het systeem herzien kan worden en ik zeg niet dat het moet verdwijnen, maar een aantal kleine aanpassingen is misschien wel mogelijk.”

Kvyat valt vooral over het gebrek aan consistentie bij het uitdelen van de straffen en de onduidelijkheid dat er soms weer strafpunten worden ingetrokken. Ook vindt de AlphaTauri-coureur dat er soms te makkelijk strafpunten worden gegeven voor vergrijpen waarbij niemand in gevaar wordt gebracht. “In Spanje had ik niet het gevoel dat het negeren van blauwe vlaggen een vergrijp is dat anderen in gevaar brengt. Maar je krijgt wel strafpunten. Daarvan zou ik ook kunnen zeggen: ‘Weet je wat jongens, ik wil dat mijn strafpunten worden afgenomen [zoals dat ook bij Hamilton gebeurde voor zijn proefstarts].’”

Zelf is Kvyat niet onbekend met de gevarenzone wat betreft strafpunten, want in 2017 had hij een tijdje tien punten achter zijn naam staan. Dat zorgde wel voor een verandering in zijn mindset. “Ja, dat is zo. Het was soms bij aanvang van het weekend ongemakkelijk, want je kunt voor van alles een straf krijgen. Soms rij je de pits uit en zie je iemand niet, waardoor je diegene blokt. Dat is dus waar ik het over heb. Soms ligt het niet alleen aan jou. Maar als er een grote crash is en iemand is duidelijk de schuldige, dan verdienen ze het.”

Met medewerking van Oleg Karpov