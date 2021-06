Kvyat op zijn plek bij Alpine: “Reserves zijn iets meer in trek”

Na een lang, maar wisselvallig dienstverband bij Red Bull kreeg Kvyat eind vorig jaar te horen dat er geen plek meer voor hem zou zijn bij AlphaTauri. En dus keerde Kvyat als reserve terug in de Formule 1. In 2018 was hij een tijd simulatorcoureur voor Ferrari, maar tot een serieuze job kwam het niet echt. Sinds de start van de coronacrisis zijn reserves met relevante ervaring echter meer in trek. Zo keerde Nico Hülkenberg ook tijdelijk terug om toenmalig Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll af te lossen na een coronabesmetting. Kvyat heeft het voorlopig moeten doen met wat testdagen, maar stelt dat hij de Formule 1 nog wel wat te bieden heeft.

“Ik had wel meer kansen”, zei Kvyat in gesprek met Motorsport.com. “Maar ik ga geen namen noemen. Ik had in ieder geval iets te kiezen. Het was zaak om een manier te vinden waardoor ik mijn tijd goed kan besteden en ook in deze sport actief te blijven. Alpine was daarvoor de beste optie. Dat zag er het beste uit. Ik heb hier veel te doen en krijg meer kansen. Ik vind het fijn om dit werk te doen. Het ging allemaal heel snel toen ze contact opnamen met mijn manager Nicolas Todt. We hebben gesproken met [Alpine CEO] Laurent Rossi en we kwamen eruit.”

Kvyat ziet dat er meer urgentie is voor reservecoureurs, zeker nu de vaste rijders sneller weg kunnen vallen door corona. Bij Ferrari was Kvyat echter nooit in beeld als reserve. “Nu is het belangrijker, COVID-19 bestond destijds nog niet. Het is toch wel anders. Nu moet je ook fysiek aanwezig zijn, je weet op donderdag nooit wat er tijdens het weekend gaat gebeuren. Het is een actieve rol op het circuit. Ze hadden [bij Alpine] iemand nodig die in de auto kan stappen als het nodig is. Tegenwoordig wordt de rol serieuzer genomen, reserves zijn iets meer in trek. Daar gaat het vooral om, maar ik doe ook simulatorwerk en dat is een goede kans om in vorm te blijven.”

Onder de indruk van Alpine

Hoewel de formatie uit Enstone de afgelopen jaren als Lotus, Renault en Alpine door het leven is gegaan, bleef de kern grotendeels overeind. Juist dat sprak Kvyat aan tijdens zijn bezoek aan Enstone. “Het is heel interessant om een ander team met andere mensen te zien”, verwees Kvyat naar het verschil met zijn oud-werkgever Red Bull. “Bij Alpine heb ik de fabriek gezien, ik heb in de sim gewerkt en ben daarover heel positief. Dit team heeft een gigantische potentie. Dit is echt een hardcore raceteam met een grote geschiedenis. Hier werken mensen die er al jaren zijn. Die jongens geven iets speciaals aan een team. Ze zijn heel competitief, goed georganiseerd en er heerst rust. Elke sessie verloopt moeiteloos, tegenvallers zijn zeldzaam. Dit is een goed team hoor met veel potentie.”