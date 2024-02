Ricciardo ziet RB F1 niet meer als opleidingsteam

Sinds de start van Toro Rosso – de voorloper van het RB Formule 1-team – is de renstal vooral een opleidingsteam geweest voor het zusterteam Red Bull Racing. Zo braken bijvoorbeeld de wereldkampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen door bij Toro Rosso, en ook Carlos Sainz en Daniel Ricciardo zijn via de formatie in Faenza uitgegroeid tot racewinnaars. Laatstgenoemde coureur keerde vorig jaar terug bij het Italiaanse team nadat Nyck de Vries vanwege tegenvallende prestaties werd ontslagen.

Ook dit seizoen rijdt Ricciardo voor RB, net als Yuki Tsunoda. Met deze line-up heeft het team het rijdersduo met de meeste ervaring uit de eigen geschiedenis op de startgrid en lijkt gebroken te zijn met de traditie van het opleiden en doorschuiven van coureurs. Ricciardo ziet dat ook en denkt dat het een goede stap is. "Het zorgt ervoor dat veel mensen ons serieuzer gaan nemen. Mensen buiten ons team zien ons toch als een soort Red Bull junior-team", vertelt de Australiër bij de presentatie van de VCARB 01. "Dit jaar voelt voor ons alsof we echt op onze eigen benen staan en we hebben heel wat serieuze partners aan boord gehaald. Daar profiteren wij als team enorm van."

Ricciardo doelt onder andere op het nieuwe management van RB. Franz Tost ging aan het einde van vorig seizoen na een jarenlang dienstverband met pensioen en is opgevolgd door Laurent Mekies. Met Alan Permane haalde het team een nieuwe sportief directeur. Later dit jaar komt daar nog Tim Goss als chief technical officer bij. Volgens Ricciardo is de frisse wind die waait goed voor RB. "De hele structuur is – met de komst van het nieuwe personeel – veranderd. We proberen nu wat te bouwen waarmee we voorin het veld mee kunnen vechten", aldus de 34-jarige.

Nieuwe looks bevallen

Met het afscheid van de naam AlphaTauri keert RB weer gedeeltelijk terug naar de kleurstelling waarmee zij in de laatste Toro Rosso-jaren reden. De eerste reactie van Ricciardo op de nieuwe livery is positief. "Van wat ik tot nu toe gezien heb, ziet het er heel mooi uit", vertelt de rijder. "De overalls en wat daarbij hoort, ziet er ook goed uit. Het presenteren van de auto was voor ons een grote stap, maar goede performance is het belangrijkst. We moeten dat nog zien, maar we zien er in ieder geval goed uit."