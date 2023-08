Ricciardo naar ziekenhuis na trainingscrash in VT2 F1 Zandvoort

Het derde Formule 1-raceweekend van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri is niet begonnen zoals hij graag had gewild. Na zijn dertiende tijd in de eerste vrije training kwam zijn tweede oefensessie al vroeg ten einde na een crash in de Hugenholzbocht. Eerst klapte Oscar Piastri op dat punt in de tecpro-baanafzetting aan de buitenkant van de bocht, waarna Ricciardo de verkeerde lijn koos en eveneens in de kunststof blokken knalde. Direct na de crash meldde de Australiër via de boordradio al dat hij last had van zijn pols, nadat hij er niet op tijd in slaagde om zijn handen van het stuur te halen bij de klap tegen de baanafzetting.

Na het incident is Ricciardo meteen op bezoek gegaan bij het medisch centrum op Circuit Zandvoort, waar de aanwezige artsen een eerste onderzoek hebben gedaan. Nog voor het einde van de tweede training, waarin Lando Norris de snelste tijd reed en Ricciardo op P20 eindigde, werd de AlphaTauri-coureur met een mitella om in een straatauto gesignaleerd. Onder meer Viaplay en Sky Sports meldden vervolgens dat Ricciardo een bezoek brengt aan een ziekenhuis in de buurt om meer onderzoeken aan zijn pols te ondergaan. De Britse zender meldde daarbij dat dit uit voorzorg wordt gedaan. De FIA heeft inmiddels bevestigd dat Ricciardo inderdaad een bezoek aan het ziekenhuis in Haarlem brengt.

Mocht blijken dat Ricciardo bij zijn crash in de tweede training op Zandvoort een serieuze polsblessure heeft opgelopen waardoor hij de rest van het weekend niet in actie kan komen, dan heeft Red Bull een alternatief. Liam Lawson is dit weekend namelijk aangewezen als de reservecoureur van zowel Red Bull Racing als AlphaTauri. Mocht Ricciardo niet kunnen racen, dan is de Nieuw-Zeelander de aangewezen persoon om in de AT04 te stappen. Lawson is na een avontuur in de Formule 2 dit jaar actief in de Japanse Super Formula en daarin maakt hij een goede indruk. Met nog twee races voor de boeg staat hij op de tweede plaats in het kampioenschap. Ook de naam van Nyck de Vries, die na de Britse Grand Prix plaats moest maken voor Ricciardo bij AlphaTauri, wordt genoemd als mogelijke vervanger. De Nederlander staat ondanks zijn vertrek uit de Formule 1 nog altijd onder contract bij Red Bull, zo meldde zijn manager na navraag van Motorsport.com.