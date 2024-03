Ricciardo en Tsunoda klaren de lucht voor F1 GP van Saudi-Arabië

Tsunoda kreeg in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein de instructie om plaats te maken voor Ricciardo, die op de zachte band mogelijk een betere kans had om Kevin Magnussen te verschalken voor de twaalfde plaats. De Japanner toonde zich niet gelukkig met de teamorder en ging niet direct aan de kant, waar de Australiër op zijn beurt niet blij mee was.

Ricciardo slaagde er uiteindelijk niet in om de Deen in te halen. In dit soort gevallen is het gebruikelijk dat een coureur de plek weer retour doet aan zijn teamgenoot. Omdat beide RB-rijders buiten de punten lagen, had Ricciardo daar echter niet aan gedacht. De coureur uit Sagamihara was daar niet van gediend en maakte dit tijdens de uitloopronde kenbaar door gevaarlijk dicht naast de VCARB 01 van zijn collega te rijden. “What the fuck?”, reageerde Ricciardo verontwaardigd.

Gevraagd of hij na de race in Bahrein een gesprek heeft gehad met Tsunoda om de lucht te klaren, antwoordt de coureur uit Perth in de paddock van Jeddah, waar dit weekend de tweede race van het F1-seizoen wordt gehouden: “Ja. Dat was belangrijk. Zo’n situatie zoals we die tijdens de race hadden, kan een keer gebeuren. Coureurs houden nou eenmaal niet van teamorders en het is niet de eerste keer dat een rijder niet meteen reageert. Het was goed om het daar over te hebben. Net als over wat er tijdens de uitloopronde was voorgevallen. Ook al gebeurt het in een opwelling, zoiets kan grote consequenties hebben. We hebben er met elkaar achter gesloten deuren een open gesprek over gehad. En toen we zaterdagavond het circuit verlieten, was het klaar.”

Ricciardo prijst de wijze waarop de teamleiding met de situatie is omgegaan. “Ze hebben ons bij elkaar gezet en ervoor gezorgd dat alles werd uitgesproken. Toen we de kamer verlieten, was er geen enkele animositeit meer”, aldus Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com. “Het was de eerste race. Dan zit je niet op dit soort dingen te wachten. Het team heeft het goed afgehandeld.” De achtvoudig Grand Prix-winnaar zag er zelf op dat moment ook het belang van in om meteen alles uit te spreken. Met een glimlach: “Ik kom af en toe misschien niet heel volwassen over. Maar ik begreep op dat moment heel goed dat niemand er iets aan zou hebben als er in de eerste race al spanningen zouden komen, of een rivaliteit. Het was niet fraai wat er aan het einde van de race gebeurde, maar twee uur daarna, toen ons gesprek erop zat, stonden we er als team sterker voor dan toen we op zaterdagochtend op het circuit aankwamen.”

Het was de eerste keer dat RB-teamgenoten Ricciardo en Tsunoda met elkaar in de clinch lagen. “We hebben natuurlijk nog maar een paar races achter de rug samen. Maar vorig jaar verliep alles redelijk gladjes. Ik wil daarmee niet zeggen dat er dit jaar problemen zouden komen, maar als we het niet meteen hadden geadresseerd, dan had dit wellicht een probleem kunnen worden. Maar we waren beide meer dan bereid om met elkaar in een kamer te gaan zitten samen en alles door te spreken.”