Ricciardo: Tsunoda in staat om het goed te doen bij Red Bull F1

In de schaduw van het spannende gevecht om de overwinningen in de Formule 1, rijdt Yuki Tsunoda namens RB F1 Team een uitstekend seizoen. De Japanner is teamgenoot Daniel Ricciardo bijna elke race de baas en in de stand staat hij maar twee punten achter de top-tien. RB dankt de zesde plek bij de constructeurs ook grotendeels aan Tsunoda, want mede dankzij zijn twaalf punten houdt het Haas op afstand. Toch is Red Bull Racing nooit echt van plan geweest hem over te hevelen. Ricciardo denkt dat Tsunoda het wel aan kan om die stap te zetten.

"Je weet pas of iemand goed genoeg is als hij in die positie heeft gezeten. We hebben allemaal de snelheid, maar het gaat erom dat als alle druk erop staat, we de juiste keuzes blijven maken en rustig blijven. Yuki moet dat nog laten zien, maar ik zeg niet dat hij het niet kan. Ik denk dat hij daar toe in staat is, maar het is aan hem om dat te laten zien", vertelt de Australiër in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

Ricciardo is na Nyck de Vries de tweede teamgenoot die door Tsunoda verslagen wordt. Daardoor is de status van de man uit Sagamihara ook gegroeid. "Ik denk dat hij nu echt de lof krijgt die hij verdient. Ik denk dat veel mensen nog denken aan zijn eerste seizoen. Hij maakte toen veel fouten en moest zich nog aanpassen aan F1. Ik denk dat dat eerst niet lukte en dat het iets te veel voor hem was", verklaart Ricciardo over de ontwikkeling van zijn teammaat. "[Pierre] Gasly versloeg hem [in 2021 en 2022] constant, maar in de tweede seizoenshelft van 2022 was hij beter dan Gasly. De laatste jaren is hij absoluut enorm gegroeid. Vind ik hem goed? Ja, dat vind ik. Hij is ook zich beter bewust van zijn gedrag. Ik denk dat hij het erg goed doet."

In zijn carrière heeft Ricciardo met verschillende jonge coureurs samengewerkt. Zo ook met Lando Norris. Hij waarschuwt dat men niet direct te streng moet zijn voor Tsunoda als hij de kans bij een groter team krijgt, gezien de foutjes die Norris in zijn eerste momenten vooraan het veld maakte. "Ik kijk terug naar Lando na Monza in 2021. Ik won die race toen en hij werd tweede, maar een race later [in Rusland] stond hij op pole en reed hij lang aan de leiding. Op dat moment gaf de ervaring van Lewis [Hamilton] de doorslag en won hij de race, Lando verloor hem daar. Drie jaar geleden was het dus net wat te veel voor Lando", vertelt Ricciardo.