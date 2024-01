Ricciardo wil weer indruk maken: "Ik geloof dat ik het nog kan"

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Daniel Ricciardo ook in 2023 op de Formule 1-grid zou staan, maar door tegenvallende prestaties nam hij voortijdig afscheid van McLaren. Hij keerde terug bij Red Bull, maar dan als derde rijder. Hij richtte zich op een comeback in 2024, maar kwam onverwachts halverwege het seizoen 2023 toch terug als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Zijn comeback was destijds van korte duur door een crash waarbij hij zijn linkerhand brak, maar keerde vervolgens weer terug in Austin. Hij prijst zich gelukkig om weer in de Formule 1 te rijden, maar heeft zijn mentaliteit wel veranderd.

"Ik wil niet dat alles wat ik zeg opgevat wordt alsof ik gewoon blij ben dat ik hier ben en 'Oh, als hij lacht, dan doet hij het goed'", wordt Ricciardo geciteerd door Speedcafe. "Dat is alsof je een sticker krijgt terwijl je achtste van de acht kinderen wordt bij de sportdag op school", vergelijkt hij. "Daar gaat het niet om. Mijn mentaliteit draait helemaal niet om zelfgenoegzaamheid en tevreden zijn."

Voor nu heeft Ricciardo enkel een contract voor 2024 op zak, waardoor hij zichzelf moet bewijzen aan de Red Bull-top. Hij droomt van een terugkeer bij het topteam om weer de teamgenoot van Max Verstappen te worden, maar voor nu wil hij eerst genieten van het feit dat hij weer een plek in de F1 heeft gevonden, iets wat eerst nog onzeker leek voor 2024. "Een deel van mij is blij om weer terug te zijn. Ik wil dit gewoon allemaal echt waarderen vanuit een positie van dankbaarheid. Vorig jaar genoot ik er, door de tegenslagen, natuurlijk minder van dan ik had moeten doen."

"Ik ben dankbaar, maar zit ook in een positie waarin ik alles op alles zet en ik resultaten van mijzelf verwacht. Ik verwacht van mezelf dat ik dingen doe zoals in Mexico", doelt hij op de zevende plaats aldaar. Hij hoopt daarmee 'hoofden te doen omdraaien'. "En dat mensen dan zeggen: 'Oh, hij heeft het nog steeds in zich', want ik geloof dat ik dat kan. Ik zal zeker altijd wat druk op mezelf leggen om te presteren, maar dit keer is de aanpak waarschijnlijk net iets anders."