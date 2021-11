In 2019 en 2020 werkten Cyril Abiteboul en Daniel Ricciardo samen bij het Formule 1-team van Renault. Voorafgaand aan het seizoen 2020 sloten zij een weddenschap: als de Australische coureur dat seizoen een podiumplaats zou behalen, dan zou de teambaas een tatoeage nemen die door de rijder ontworpen is. Tijdens de GP van de Eifel slaagde Ricciardo dan eindelijk in zijn missie door derde te worden en de weddenschap daarmee te winnen.

Abiteboul moest dus een tattoo laten zetten, maar het heeft meer dan een jaar geduurd voordat de inmiddels uit de Formule 1 vertrokken Fransman zijn belofte ook daadwerkelijk nakwam. Nadat McLaren CEO Zak Brown eerder al een tattoo liet zetten na de zege van Ricciardo in Italië, heeft Abiteboul dat inmiddels ook laten doen. Dat blijkt uit een foto die de 32-jarige coureur uit Perth deelde op Instagram. “Een weddenschap is een weddenschap”, luidt het simpele onderschrift van de foto.

Het is nog onduidelijk hoe de tattoo van Abiteboul er precies uitziet. Daar komt woensdag verandering in, want dan brengt Ricciardo een video naar buiten over de dag die hij met Abiteboul in de tattooshop doorbracht.