Ricciardo langer langs de zijlijn vanwege gebroken hand

Op het circuit van Zandvoort brak Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Hij liet het stuur niet los op het moment van impact toen hij crashte in de Hugenholtzbocht. Ricciardo is in Barcelona geopereerd aan zijn linkerhand en kreeg daar 'wat metaalwerk' in zijn linkerhand. De 34-jarige coureur uit Perth moest de Grand Prix van Italië overslaan en werd zowel op Zandvoort als Monza vervangen door Liam Lawson. Het is nog maar de vraag of Ricciardo snel kan terugkeren, aangezien de Grand Prix van Singapore, een van de meest intensieve races van de kalender, volgende week al is.

Red Bull had Ricciardo uitgeleend aan AlphaTauri, waar hij Nyck de Vries verving. Teambaas Christian Horner zegt dat het herstel van Ricciardo volgens plan verloopt, maar hij gelooft dat de double-header van Singapore en Japan te vroeg zal komen voor de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Zeker in Singapore denk ik dat er geen enkele kans is dat hij er klaar voor is. Het zou optimistisch zijn voor Japan", zegt Horner, gevraagd naar een tijdlijn voor de terugkeer van Ricciardo. "Maar zijn herstel verloopt goed. Hij heeft duidelijk een onbeweeglijke hand en is nu aan het revalideren. We hebben bij motorcoureurs gezien dat haastige comebacks soms meer schade kunnen aanrichten, dus ik denk dat we er gewoon voor willen zorgen dat hij volledig fit is voordat hij weer in de auto stapt", aldus de Brit.

Op Zandvoort werd Red Bull-junior Liam Lawson opgeroepen als invaller van Ricciardo. Zo maakte de 21-jarige Nieuw-Zeelander onverwachts zijn debuut in Zandvoort. Op Monza voltooide hij pas zijn eerste volledige weekend in de Formule 1. Hij maakte indruk door vlak achter teamgenoot Tsunoda te eindigen in de kwalificatie en greep in de race net naast de punten met de elfde plaats. Horner was tevreden over de prestaties van Lawson. "Hij heeft solide werk geleverd", antwoordde Horner op een vraag van Motorsport.com. "Ik heb zijn race niet op de voet gevolgd. Zij gingen voor een tweestopper, wat een ongebruikelijke strategie is. Dus ik zal de analyse na de race moeten bekijken, maar ik denk dat hij zich heel goed heeft gedragen."

Ervaring op Suzuka

Lawson is een reservecoureur van Red Bull, maar heeft in Japan verplichtingen in de Super Formula. Daar heeft hij de tweede plaats in handen en met al zijn ervaring op het circuit van Suzuka verwacht Horner dat Lawson staat te springen om dat weekend ook in de F1-bolide van Ricciardo te stappen. "Ik denk dat hij er erg op gebrand is om in Suzuka in de auto te zitten, maar we bekijken het van dag tot dag en zien wel hoe het herstel en de natuur hun gang gaan", aldus Horner.

Ook Lawson zelf wilde nog niet te veel ingaan op een eventuele invalbeurt in Singapore en Japan. Gevraagd of hij ernaar uitkijkt om op Suzuka zijn Super Formula-bolide in te ruilen voor een F1-bolide, antwoordt hij: "Als, om precies te zijn. Als ik de kans krijg. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik zal me op de normale manier voorbereiden, maar we zullen het afwachten en dan zien we wel."