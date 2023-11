Daniel Ricciardo had vanaf de zeventiende startplek goed zicht op de chaos in bocht 1, maar kon een rondvliegend loopvlak niet ontwijken. Deze knalde tegen de achtervleugel aan, waardoor hij de garage in moest om deze te laten repareren. "Ik zag overduidelijk een behoorlijke grote crash voor me, dus er waren veel brokstukken", blikt Ricciardo terug op de start. "Ik had het gevoel dat ik het had overleefd, maar toen zag ik een band door de lucht frisbeeën en deze kwam steeds dichterbij. Ik herinner me ook nog dat ik wat naar onderen dook met mijn hoofd, ik voelde niets dat me raakte, dus ik was blij. Maar toen keek ik in mijn spiegels en zag ik dat de achtervleugel er zo goed als af lag. Ik neem dus aan dat de band de vleugel heeft geraakt. Dat was natuurlijk frustrerend, maar nu je er zo op terugkijkt is het fijn dat het mij niet heeft geraakt", ziet hij de situatie nog positief in.

"Het is grappig", vervolgt Ricciardo. "Zodra ik realiseerde dat het mij niet had geraakt, keek ik naar de vleugel en dacht ik: 'Verdomme!' Dus mijn opluchting sloeg om in teleurstelling omdat ik wist dat de race wel eens voorbij kon zijn. Het is grappig dat als je in racemodus zit, je er niet eens over nadenkt. Maar achteraf ben ik dankbaar dat we er allemaal veilig uit zijn gekomen. Dit soort dingen kunnen altijd slechter aflopen. Ik vertrek met een gevoel van dankbaarheid."

Wat toen volgde, was een race tegen de klok voor AlphaTauri. Er kwam namelijk een rode vlag waardoor er nog een kans was om terug te komen in de race, al zou dat wel met een ronde achterstand zijn. "We hoopten op een rode vlag om zo terug te kunnen komen in de race", zegt Ricciardo. "We kwamen dus in de pits en hoorden dat er een rode vlag was. Het team heeft geweldig werk geleverd door de auto te repareren, dus we waren er klaar voor om weer te gaan. Toen vertelden ze mij dat Oscar en ik op een ronde achterstand zouden beginnen. Alle enthousiasme die je hebt om weer te racen verdwijnt dan in één keer. Ik snap niet hoe we de race starten en vervolgens een ronde achter liggen. Dat is echt frustrerend."

Regels veranderen

Ricciardo is daarom van mening dat deze regels aangepast moeten worden. "Het is iets flauws in de reglementen. Als vijftien auto's hetzelfde probleem hadden gehad, zouden zij dan alle vijftien auto's vanuit de pitstraat laten starten en de overige vijf op de grid? Nee. Dat zullen ze niet doen. Ik vind dat ze hun gezonde verstand kunnen gebruiken en er een beetje ruimdenkend mee omgaan. Het is frustrerend dat zij vanaf de start onze race hebben verpest."

De Australiër baalt er vooral van omdat hij wist dat de AlphaTauri 'echt snel' was op Interlagos. "We konden het niet altijd tonen omdat we een ronde achter lagen en we probeerden Yuki [Tsunoda] aan de punten te helpen. Maar toen we in de schone lucht reden, hadden we een zeer sterk tempo. Ik had gewoon gehoopt dat we konden racen. Ik had gehoopt dat ze ons zouden laten racen. Deze doet een beetje pijn."

Video: De crash bij de start van de Grand Prix van Brazilië