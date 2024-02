Ricciardo voorzichtig: "Twijfel of RB F1 vooraan het middenveld staat"

Na een shakedown in Misano kregen Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda woensdag op de eerste dag van de Formule 1-wintertest in Bahrein de kans om serieuze meters te maken in de RB F1 Team VCARB 01. Het leverde Ricciardo, die de middagsessie voor zijn rekening nam, na 52 ronden uiteindelijk de vierde plek op met 1.255 seconde achterstand op snelste man Max Verstappen. Tsunoda kwam 's ochtends tot 64 ronden en de dertiende tijd. Wel was de Japanner te spreken over het verloop van de testdag. "Het ging de hele dag best soepeltjes. We hebben geen buitengewone problemen gehad en we hebben alle plannen die we hadden uitgevoerd, dus we zijn blij", constateerde hij.

Ricciardo sloot zich na afloop van de middagsessie aan bij de conclusie van zijn teamgenoot. "Het ging best goed in vergelijking met waar we onszelf zien staan. Voor de lange termijn willen we vooraan in het middenveld meedoen", legde de coureur uit Perth uit. Hij twijfelde of dat bij de seizoensstart van volgende week meteen lukt. "Ik denk dat we nu nog iets meer in de middenmoot zitten, ik twijfel of we vooraan het middenveld zitten. Dat is echter wel ons doel. Ik weet dat sommige mensen best enthousiast over ons zijn in de aanloop naar het seizoen, maar ik wil graag iets voorzichtiger zijn. We hebben een aardige auto, maar we hebben nog veel werk te doen. Door de cijfers die we voor de test zagen, denken we dat er nog wel wat te vinden is."

Kansen om meer rondetijd te vinden

Met de VCARB 01 koos RB F1 voor een doorontwikkeling van de AlphaTauri AT04. Ricciardo zag genoeg ruimte voor verbetering tijdens zijn tijd in die bolide, iets wat zijn team moest benutten om de strijd met de snellere bolides aan te kunnen gaan. "Er zijn zeker positieve punten, maar het is ook duidelijk dat we nog wat rondetijd moeten vinden. Ik weet dat het pas de eerste dag is, maar er zijn zeker auto's die sneller zijn dan wij. Niet alleen de Red Bull, maar ook enkele anderen. We moeten dus nog wat dingen vinden, maar het algemene gevoel en de balans zijn best oké. Het draait nu dus om iets meer rondetijd vinden, want het gevoel in de auto is prima."

Na de openingsdag in Bahrein werd Tsunoda gevraagd welke auto's van concurrenten hem zijn opgevallen. "Buiten de Red Bull om leek Aston Martin oké, Ferrari ook. Ik weet niet hoe goed McLaren is", zei de 23-jarige coureur. "Als ik naar de rest van het middenveld kijk, denk ik eerlijk gezegd dat Williams nog wat snelheid verbergt. Verder staan we er tot dusver niet slecht voor in de strijd in de middenmoot, dus hopelijk kunnen we op deze manier verder. Als we in de eerste race al in de kop van de middenmoot kunnen eindigen, dan is dat denk ik een heel goede start."