Ricciardo voltooit testdag met oude Renault op Red Bull Ring

De Australiër heeft in totaal 115 ronden gereden met de twee jaar oude Formule 1-auto van Renault, wat neerkomt op zo’n 500 kilometer. Zijn teamgenoot Esteban Ocon brengt woensdag een dag achter het stuur van de RS18 door op de Oostenrijkse omloop.

De test is enerzijds bedoeld om het team te laten wennen aan de coronaprotocollen die zijn opgesteld om de raceweekenden veilig te laten verlopen en anderzijds om de coureurs weer een beetje te laten wennen aan het rijden met een Formule 1-wagen.

Dat Renault voor de Red Bull Ring heeft gekozen, zou te maken hebben met de coronamaatregelen die in Engeland en Frankrijk, waar het team fabrieken heeft staan, van kracht zijn. De plaats van handeling ligt gevoelig doordat Renault tot en met 2018 motorleverancier was van Red Bull Racing en beide partijen niet op een geweldige manier uit elkaar zijn gegaan. Dat het circuit in Spielberg twee dagen verhuurd wordt aan een rivaliserend team, lijkt niet helemaal naar de zin van Red Bull-adviseur Helmut Marko. “Echt een prima prestatie van Project Spielberg om het circuit aan een concurrent te verhuren. Een groots gebaar, zullen we maar zeggen”, aldus een geagiteerde Marko cynisch tegenover Speedweek.

Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voerden vorige week een test met de auto uit 2018 uit op Silverstone. Racing Point heeft plannen om op dezelfde baan meters te maken met de huidige wagen, onder het mom van een filmdag. Ferrari zou op Fiorano in actie willen komen, in de aanloop naar de seizoensstart op 5 juli in Oostenrijk.

