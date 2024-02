Het Formule 1-team van Visa Cash App RB - het oude AlphaTauri - staat voor een nieuw hoofdstuk. De kleuren op de VCARB 01 zijn compleet anders dan dat we de laatste jaren gewend waren en ook in het management is er veel veranderd. Laurent Mekies is de nieuwe teambaas, Tim Goss komt later in 2024 als chief technical officer binnen en Alan Permane is als sportief directeur aangesteld. Voor coureur Daniel Ricciardo zijn al deze ontwikkelingen goed voor het vertrouwen, want hij ziet dat er stappen vooruit gezet kunnen worden. "Je moet hoog inzetten", verklaart de Australiër bij F1.com.

Ondanks dat de ervaren rijder veel verwacht, blijft hij wel realistisch. "Dat moet ook wel, anders kun je teleurgesteld raken", vertelt Ricciardo. "Top-vijf moet een doel zijn en - als het ons lukt - moeten we ook voor podiumplaatsen gaan. Natuurlijk willen we winnen, maar ja... We hebben vorig jaar al een aantal mooie stappen gezet, laten we eerst kijken welke we dit jaar kunnen zetten. Geloof ik dat de top-vijf haalbaar is en dat we dat al in de eerste seizoenshelft kunnen bereiken? Ik denk het wel."

Vorig jaar stond Ricciardo de eerste seizoenshelft aan de zijlijn, om halverwege de tegenvallende Nyck de Vries te vervangen. De man uit Perth moet zich dus anders voorbereiden op het seizoen dan vorig jaar. "Ik voel me goed. Met mijn korte 2023-seizoen had ik niet zo'n lange winterstop nodig. Het was wel goed om thuis te zijn en wat te ontspannen", legt de 34-jarige coureur uit. "Het is nu een echt pre-season voor mij. Ik ben goed voorbereid en heb een kleine voorsprong omdat ik het team vorig jaar al leerde kennen. Als we straks naar Bahrein gaan, zijn er weinig geheimen meer. Ik kan nog niet voorspellen waar we finishen, maar qua voorbereidingen heb ik geen vraagtekens meer."

De VCARB 01 moet voor de formatie uit Faenza een stap vooruit zijn en gezien de ontwikkeling die het team aan het einde van 2023 doormaakte, gelooft Ricciardo erin dat de stap gezet kan worden. "De auto is een doorontwikkeling van de wagen die we in de laatste races van vorig jaar hadden", onthult de rijder. "Ik ben ervan overtuigd dat we wat hebben gevonden dat ten eerste goed bij mij past, maar ook bij Yuki [Tsunoda]. Dat blijkt wel uit zijn resultaat in Abu Dhabi."