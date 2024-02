De Formule 1-wintertests laten al een kleine glimp zien van wat we komend seizoen kunnen verwachten. In de paddock heerst vooral de overtuiging dat Red Bull Racing na een dominant 2023 de concurrentie opnieuw een stap voor is. Ook RB F1-coureur Daniel Ricciardo ziet de Oostenrijkers als titelfavoriet en weet uit eigen ervaring hoe graag ze bij de formatie uit Milton Keynes willen winnen. "Ze houden zo erg van winnen, dat ze de concurrentie echt willen verpletteren", legt de Australiër na het afronden van zijn testsessies in Bahrein uit.

"Dit is een team dat op zijn best is als ze winnen", vervolgt Ricciardo. "Ze zeggen niet: 'Oh we winnen, laten we op vakantie gaan.' Ze gaan dan juist nog harder werken. Ik denk dat ze zich daar nu bevinden. In '23 waren ze al heel dominant en iedereen die deze auto voor het eerst zag, dacht: 'Wow'. Ik denk zelfs dat ze de meest geüpdatete auto van het hele veld hebben. En dat zegt volgens mij wel wat."

Het verbaasde veel mensen dat Red Bull met een totaal nieuw concept op de proppen kwam. Vooral de gulleys op de motorkap en de vernieuwde sidepods vallen enorm op. Ricciardo kijkt dan ook vol verwondering naar wat zijn voormalige werkgever gecreëerd heeft. Vooral Adrian Newey kan op complimenten rekenen. "Ik vind het fantastisch om Adrian naast de auto te zien staan. Hij weet dat het gewoon heel goed is", vertelt de meervoudig Grand Prix-winnaar. "Ik vind het ook niet erg om hem eruit te pikken, maar ik weet dat er meer mensen bij betrokken zijn. Hij speelt echter wel een grote rol. Dat is heel gaaf om te zien."

Kan Red Bull alles winnen?

Ricciardo wordt ook gevraagd of hij denkt dat Red Bull in staat is om alle 24 (geplande) Grands Prix dit jaar te winnen. "Dat lijkt me zo goed als onmogelijk. Er zijn heel veel races en er kan ook een regenrace tussen zitten", verklaart de 34-jarige coureur. "Ik weet wel zeker dat dit een winnende auto is, maar het is nog te vroeg om te zeggen of ze net zo dominant als vorig jaar gaan zijn." Hij schat niet in dat de Oostenrijkse renstal onverslaanbaar is: "Formule 1 is daar te onvoorspelbaar voor."