Ricciardo verklaart uitstekende vrijdag voor RB in Singapore

De toekomst van Daniel Ricciardo in de Formule 1 hangt aan een zijden draadje. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de Australiër in Singapore aan zijn laatste Grand Prix voor RB F1 Team begint, waarna Liam Lawson vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vervanger wordt. Ricciardo is er dus veel aan gelegen om goed te beginnen aan het weekend op Marina Bay Circuit, en dat is hem gelukt. In beide trainingen eindigde de ervaren coureur ruim in de top-tien. Na afloop van de sessie kwam hij dan ook breed glimlachend voor de camera bij Sky F1 zijn verhaal van de vrijdag vertellen.

"Ja, dit was een hele goede dag voor ons als team. Ik denk dat we vanochtend [in VT1] vijfde en zevende werden en vanmiddag [in VT2] waren we vierde en zesde. Ik denk dat we met zijn vieren binnen ongeveer twee honderdsten van een seconde zaten", vertelt de man uit Perth. "Het is dus heel close, maar het is voor ons natuurlijk heel goed dat we in beide sessies in de top zeven belandden."

Het is opmerkelijk dat RB er weer bij zit, want in Baku, Monza en Zandvoort werd er niet gescoord. Voor Ricciardo is het duidelijk waar deze omslag vandaan komt. "We hadden wat funetuning gedaan en nu staan we weer verder vooraan. Het lijkt er op dat ons pakket op zijn minst aardig goed is", vertelt de achtvoudig GP-winnaar. "De laatste keer dat we op een circuit met hoge downforce reden - behalve Zandvoort - was in Boedapest. Misschien is dit pakket wel Boedapest-achtig. Daar waren we namelijk ook competitief. Het kan dus zijn dat dit iets beter bij onze auto past, nu we met grotere vleugels op dit soort circuits rijden. We dachten vorig weekend in Baku al beter te zijn, want daar hadden we niet veel minder downforce, maar ik denk dat deze setup met veel downforce iets beter voor ons is."