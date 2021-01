Ricciardo trots op geslaagde ommekeer bij Renault in 2020

Ricciardo bereidt zich momenteel in Los Angeles voor op het nieuwe F1-seizoen. Hij heeft het geel-zwart van Renault inmiddels ingeruild voor het papaya-oranje en blauw van McLaren, maar hij blikt met Motorsport.com nog één keer terug op zijn twee seizoenen bij de Franse stal. Na een schuchtere start en een negende plaats in het kampioenschap van 2019, werd Ricciardo in 2020 keurig vijfde. Hij zag zijn opmars beloond met twee podiums en ook teamgenoot Esteban Ocon finishte één keer in de top-drie.

Die prestaties zorgden ervoor dat er bij Renault weer iets van trots is teruggekeerd, zo analyseert Ricciardo. “Ik zag veel meer vertrouwen bij het personeel. Waar ik in het begin vooral een wat timide omgeving aantrof, was er nu een gevoel van ‘we kunnen het.’ Dat is niet kritisch bedoeld, het was gewoon zo dat het team geen successen meer gewend was. Ze waren het al een paar jaar niet meer gewend om iets te vieren, iedereen kan dan aan zichzelf gaan twijfelen.”

Hoewel Ricciardo bij Renault geen races won, is hij toch van mening dat zijn twee seizoenen bij de stal succesvol zijn geweest. “Ik denk dat er verschillende niveaus van succes zijn. Echt succes in die twee jaar zou het winnen van een titel zijn geweest, maar het tot twee keer toe betreden van het podium voelt ook als succes. Het is niet zo dat we maar even een paar gelukjes hebben gehad. Ik geloof echt dat we op de afspraak waren en we hebben volgehouden. Er waren voorheen zoveel vierde plaatsen en uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen.”

“We hebben veel baat gehad bij het harde werk dat we in 2019 hebben gedaan. Ik claim natuurlijk niet al het succes, maar ik heb feedback kunnen geven en geprobeerd daar waar nodig te helpen en dat heeft bijgedragen aan het succes", constateert Ricciardo.

Ricciardo is voor het nieuwe F1-seizoen in New York.... euh, Los Angeles