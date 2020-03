Ricciardo toont opvallende nieuwe helm

De Renault-coureur toonde voorafgaand aan het openingsweekend in Melbourne de nieuwe helm met veelal felle kleuren. De basis is grijs, opgevuld met paars, groen en oranje. Daarmee is de testhelm, een ode aan de overleden basketballegende Kobe Bryant, weer verleden tijd.

Voor de totstandkoming van dit ontwerp werkte Ricciardo samen met de Amerikaanse kunstenaar Ornamentel Conifer en de beroemde helmontwerper Jens Munser.

In het eerste jaar na zijn vertrek bij Red Bull koos de man uit Perth ook al voor een opvallend ontwerp. Destijds met groen, blauw en roze met daarbij ook de woorden ‘Stop Being Them’.

De FIA schrapte onlangs een alinea uit het reglement waarin een beperking van het aantal helmontwerpen per jaar was opgenomen. Coureurs mochten tot voor kort maar een keer per seizoen hun helm definitief veranderen.