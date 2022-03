Ricciardo test positief op corona en mist slotdag F1-test Bahrein

De Formule 1 heeft in de aanloop naar het nieuwe seizoen slechts zes testdagen georganiseerd met de gloednieuwe auto’s. De vaste rijders van ieder team krijgen hierdoor in het beste geval drie dagen voorbereidingstijd in de auto’s, die door de veranderingen in het technische reglement fors veranderd zijn ten opzichte van vorig seizoen. Iedere minuut in de auto is van belang voor het kennismakingsproces en het laatste wat de coureurs er dan bij kunnen hebben, is ziekte.

Het is Daniel Ricciardo overkomen in Bahrein. De McLaren-coureur voelde zich sinds woensdag niet lekker en moest vervolgens zowel de eerste als tweede testdag op het Bahrain International Circuit laten schieten. Het team benadrukte dat de Australiër meerdere malen getest was op het coronavirus, maar dat hij niet besmet was. Vrijdagavond blijkt echter dat het anders is: McLaren heeft via een persbericht laten weten dat Ricciardo wel degelijk een besmetting met COVID-19 heeft opgelopen. Hij moet daardoor nu in isolatie. Wel begint hij zich al beter te voelen ten opzichte van de afgelopen dagen.

Voor McLaren betekent de besmetting van Ricciardo dat de plannen voor de laatste testdag in Bahrein moeten worden omgegooid. De coureur uit Perth zou de middagsessie voor zijn rekening nemen, maar dat kan vanzelfsprekend niet. Teamgenoot Lando Norris mag zodoende opnieuw instappen en de hele dag voor zijn rekening nemen, nadat hij aanvankelijk alleen voor de ochtendsessie stond ingetekend. Het zorgt er tevens voor dat de Brit de meeste tijd heeft kunnen doorbrengen in de nieuwe generatie F1-auto’s, hij heeft namelijk vierenhalve dag kunnen testen in de MCL36. Voor Ricciardo blijft dat beperkt tot slechts anderhalve testdag.

“Beter deze week dan volgende week… Pech dat ik de test mis, maar ik begin me beter te voelen”, reageert Ricciardo via Twitter op zijn besmetting. “Ik blijf in isolatie en ga me gewoon focussen op volgend weekend. Ik wil Lando en McLaren enorm bedanken voor het harde werken. Ik ben jullie biertjes verschuldigd (en Lando melk). Ik waardeer alle berichten van iedereen die mij beterschap wenst."

McLaren verwacht overigens niet dat de positieve test van Ricciardo ook gevolgen gaat hebben op de eerste race van het seizoen, die volgend weekend wordt verreden in Bahrein. “Daniel blijft in overeenstemming met lokale regels in isolatie. Volgens deze regels mag Daniel op tijd uit isolatie voor de Grand Prix van Bahrein van volgend weekend”, stelt het team in een verklaring.