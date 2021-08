Ricciardo test op Hungaroring nieuwe Pirelli's voor 2022

De Italiaanse bandenfabrikant neemt bij de overstap volgend seizoen van de 13-inch velgen naar de 18-inch velgen, geen enkel risico. Al het hele seizoen werkt Pirelli een uitgebreid testprogramma af. Alle teams – met uitzondering van Williams – hebben daarvoor een oude omgebouwde F1-wagen en hun coureurs ter beschikking gesteld.

Dinsdag en woensdag test Pirelli op de Hungaroring. Dinsdag kwamen Charles Leclerc en Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) en George Russell (Mercedes) al in actie op het circuit bij Boedapest. Voor Ferrari reed Leclerc 's ochtends 91 ronden, waarna Sainz er in de middag nog eens 82 ronden bij optelde. Norris klokte een volledige werkdag en reed 122 ronden. Russell was goed voor 137 ronden.

Woensdag komt Daniel Ricciardo dus in actie, maar hij heeft het circuit niet helemaal voor zichzelf. Formule 2-coureur Theo Pourchaire is ook op de Hungaroring aanwezig. Hij heeft een reguliere Formule 1-test aangeboden gekregen van Alfa Romeo en doet dus niet mee aan de Pirelli-test.

In september volgen nog twee laatste testdagen, op Magny-Cours worden dan de nieuwe regenbanden getest.