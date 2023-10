Ricciardo keert terug achter stuur F1-bolide tijdens demo in Nashville

Red Bull Racing organiseerde zaterdag een showrun in het stadscentrum van Nashville, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee. Onderdeel van de festiviteiten op Lower Broadway was een demonstratie met de RB7, de Red Bull-bolide waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Zijn voormalige teamgenoot bij de Oostenrijkse formatie, Daniel Ricciardo, mocht een weekend voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in de auto stappen om het publiek te trakteren op onder meer donuts en de nodige rookwolken.

Voor Ricciardo was deelname aan het evenement ook van belang om zijn fysieke gesteldheid te testen in de aanloop naar de race op het Circuit of the Americas. De afgelopen vijf Grands Prix stond de goedlachse Australiër aan de kant met een gebroken hand, die hij op Circuit Zandvoort opliep bij een crash tijdens de vrije trainingen. Daardoor moest hij twee races na zijn rentree als vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri alweer langs de zijlijn toekijken. Ricciardo werd op zijn beurt vervangen door Liam Lawson, die daarbij een keurige indruk achterliet door onder meer punten te scoren tijdens de Grand Prix van Singapore.

Ricciardo heeft zich de afgelopen weken voorbereid op zijn rentree door diverse keren plaats te nemen in de simulator van Red Bull, maar in Nashville kreeg hij dus de kans om ook echt weer plaats te nemen in een F1-bolide. De verwachting is dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar aankomend weekend in de Verenigde Staten weer aan de start verschijnt namens AlphaTauri, waar hij opnieuw aan de zijde van Yuki Tsunoda komt te rijden. De officiële bevestiging daarvan laat echter nog even op zich wachten, al gaf hij bij The Athletic zelf wel aan dat hij er in Austin bij is: "Ik ben terug en ik heb er zin in." Wel weet Ricciardo dat hij volgend jaar opnieuw voor AlphaTauri uitkomt in de Formule 1. De kleine Italiaanse renstal bevestigde vorige maand dat de Australiër in 2024 opnieuw een duo vormt met Tsunoda.