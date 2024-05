"Ik weet dat ik het in me heb", klinkt Daniel Ricciardo trots bij Sky Sports na zijn sprint kwalificatie. De Australiër verkeert weer in goede vorm sinds de Grand Prix van China en ontpopte zich tot de grootste verrassing van de sprint kwalificatie in Miami. Ricciardo noteerde de vierde tijd en opvallender is nog dat hij slechts vier tienden langzamer was dan Max Verstappen - al kende hij geen perfecte ronde. "Of ik verwacht had om op de tweede startrij te eindigen? Ik denk het niet. Ik voelde me goed in SQ2 en ik wist dat die ronde goed genoeg zou zijn voor SQ3. We stonden toen vijfde, ik dacht toen: 'P5 zou heel mooi zijn in SQ3'. Maar toen pakten we P4. Het was gek, want beide ronden waren wel goed, maar het is lastig om hier een perfecte ronde te rijden, het is een lastig circuit."

Geheel vlekkeloos verliep zijn sprint kwalificatie niet, want hij heeft tot twee keer toe licht contact gehad met de muur. De eerste klap voelde wel als een stevige, legt Ricciardo uit. Uiteindelijk is hij vooral blij met zijn eigen prestatie op het Miami International Autodrome. "Ik ben heel trots op wat ik vandaag heb laten zien", glundert de RB F1-coureur. "Maar het team heeft ook de afgelopen races updates meegenomen. Ik kreeg afgelopen race natuurlijk ook een nieuw chassis en hier een nieuwe vloer. Het lijkt erop dat het tij begint te keren."

Het is nog maar de vraag of Ricciardo zijn vierde plaats kan volhouden in de sprintrace, al toonde de sprint in China ook aan dat er zomaar wat verrassingen in kunnen zitten. Zo verloor polesitter Lando Norris veel posities bij de start terwijl Lewis Hamilton tweede werd in de Mercedes. Of Ricciardo kan dromen van een podium? "Absoluut! Ik kan van alles dromen!", grapt hij als hij ook nog eens gevraagd wordt naar een eventuele zege. "Het is gewoon heel fijn om zo ver vooraan te starten. Ook gewoon het idee dat je van het middenveld weg staat, wat normaliter chaotisch is. Hopelijk kunnen we in het begin mee met de leiders en dan zullen we wel zien. Het is een korte race, dus hopelijk kunnen we met ze mee en goede punten pakken", besluit hij.