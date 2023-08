Oscar Piastri was net gecrasht in de Hugenholtz toen Daniel Ricciardo zich liet verrassen door zijn landgenoot. Hij leek het niet door te hebben en ging vervolgens zelf de muur in. Bij de impact had hij zijn handen nog aan het stuur, waardoor deze een lelijke klap te verwerken kregen. Hij maakte op de boordradio duidelijk dat hij last had van zijn handen en werd vervolgens naar het medisch centrum gebracht. Niet veel later verschenen er foto's van Ricciardo met een mitella die op weg zou zijn naar een ziekenhuis in de omgeving.

Op het moment van schrijven is de ernst van de blessure van Ricciardo nog niet duidelijk. Wel wordt er uiteraard al gespeculeerd over de vervolgstappen voor AlphaTauri. Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde niet op de zaken vooruitlopen en wilde eerst afwachten hoe Ricciardo eraan toe is. Aan een eventuele invaller dacht de Oostenrijker nog niet. De naam Liam Lawson klonk meteen in de paddock, aangezien de Red Bull-junior aanwezig is in Zandvoort en zo zou kunnen instappen. Tevens kan Red Bull Nyck de Vries oproepen, zo heeft Motorsport.com vernomen. Door zijn vroege vertrek bij AlphaTauri - hij moest na tien races zijn zitje aan Ricciardo afstaan - is het echter maar de vraag of de voorkeur naar de Nederlander gaat.