Drie Formule 1-coureurs in Forbeslijst van bestbetaalde atleten

Niet voor Renault tenminste, maar waarschijnlijk wel voor Ricciardo. De Australiër heeft flink garen gesponnen bij de tweejarige deal. Forbes plaatst de 30-jarige coureur dit jaar voor het eerst op de lijst van ’s werelds bestbetaalde atleten. Volgens het zakenblad had Ricciardo in 2019 een inkomen van 29 miljoen dollar. Daarvan was 27 miljoen dollar salaris van Renault. De overige twee miljoen dollar kwam voort uit sponsordeals.

Ricciardo staat met dat bedrag 48ste op de lijst, hij is na Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de derde autosportcoureur op de lijst van bestbetaalde atleten in 2019. Hamilton vinden we op de lijst terug op de dertiende plaats met een gecombineerd jaarinkomen over 2019 van 54 miljoen dollar, waarvan 42 miljoen dollar salaris. Vettel is nummer 32. De Duitser verdiende vorig jaar 36,3 miljoen dollar. Opmerkelijk genoeg leverde zijn sponsordeals hem 'slechts' drie ton op.

De lijst van Forbes wordt aangevoerd door tennisser Roger Federer die vorig jaar het lieve sommetje van 106,3 miljoen dollar bijeensloeg. Voetballers Christiano Ronaldo (105 miljoen dollar) en Lionel Messi (104 miljoen dollar) staan tweede en derde.