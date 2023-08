Na twee mislukte seizoenen bij McLaren eindigde de samenwerking van Daniel Ricciardo met de renstal na afgelopen seizoen. In de tijd bij de formatie uit Woking lukte het de Australische rijder niet om toenmalig teamgenoot Lando Norris in de WK-stand te verslaan en - op een verrassende zege op Monza 2021 na - was het een teleurstellende onderneming. Met name de manier waarop er in de McLaren gereden moest worden paste niet bij Ricciardo.

Red Bull pikte de Australiër na zijn ontslag weer op, zij het als derde coureur. Red Bull-teambaas Christian Horner merkte direct op dat de rijstijl van zijn teruggekeerde coureur compleet anders was dan eerst en zag dat het vertrouwen in eigen kunnen van Ricciardo grotendeels verdwenen was. Bij een bandentest liet de coureur al een glimp van zijn oude kunsten zien, waardoor ook zichtbaar het vertrouwen terugkeerde. Na deze indrukwekkende tests en de teleurstellende prestaties van Nyck de Vries kreeg Ricciardo bij AlphaTauri weer de kans om op de F1-grid te staan.

De eerste twee races in de AT04 maakte Ricciardo indruk, ondanks dat er nog geen punten achter zijn naam staan. De 34-jarige coureur moet nog aan de wagen wennen, maar laat weten dat deze auto een stuk beter bij zijn rijstijl past. Gevraagd om de vergelijking te maken tussen de eerste races bij AlphaTauri en zijn debuutseizoen bij McLaren laat Ricciardo niet veel los: "Ik wil hier niet weer te veel op in gaan, maar tijdens de zomerstop in het eerste jaar bij McLaren hadden we direct al door dat er wat veranderd moest worden. Het was voor beide partijen het beste om wat aan te passen, achteraf hebben we dat misschien wel wat te veel gedaan. Misschien werkt dat voor een andere coureur, maar het is wat het is."

De achtvoudig GP-winnaar merkt op dat de AlphaTauri beter bij hem past, ondanks dat de renstal uit Faenza een auto gebouwd heeft waar op aerodynamisch gebied nog veel te verbeteren valt. "Het voelde direct beter", vertelt Ricciardo. "Tijdens de eerste ronde voelde ik al dat de auto meer de feedback gaf die ik verwachtte of waar ik op gehoopt had. Dat was belangrijk. Misschien vind ik nog dingen waar ik nog aan moet werken en die niet helemaal correleren met mijn gevoel, ik verwacht dus nog wat uitdagingen. Het eerste gevoel was dat de auto me een bekender gevoel gaf, dat was heel belangrijk want ik hoopte dat al te voelen."