Daniel Ricciardo kende een moeizame periode bij McLaren en moest het vaak afleggen tegen Lando Norris. Afgelopen zomer kwam er duidelijkheid: Oscar Piastri stapt in 2023 in bij de Britse renstal en Daniel Ricciardo moest op zoek naar ander werk. Ten tijde van het nieuws waren er nog diverse zitjes vrij, maar geen daarvan ging er naar de Australiër. Inmiddels is bekend dat Ricciardo terugkeert bij zijn oude team: Red Bull Racing. Daar gaat de man uit Perth aan de slag in de simulator en neemt hij een aantal commerciële activiteiten voor zijn rekening, iets wat David Coulthard de afgelopen jaren deed.

De 33-jarige coureur maakt wel duidelijk dat bij een eventuele uitvalbeurt van Max Verstappen of Sergio Perez Red Bull-junior Liam Lawson stand-by staat als reserve. "Voor alle duidelijkheid: ik sta volgend jaar dus niet op grid", zegt hij tegen Speedcafe, waarna hij ingaat op zijn rol als derde coureur. "Het is meer een manier dat ik betrokken blijf en mezelf de tijd geef terwijl ik een stap terugdoe. Terwijl de tweede helft van het seizoen bezig was, voelde ik dat ik die tijd moest pakken om mezelf weer op te bouwen, te resetten en weer moest gaan zoeken naar de passie. Als je dat op dit niveau niet hebt, dan doe je jezelf en de mensen om je heen geen recht. Ik zeg niet dat ik het kwijt ben, maar ik ben bang dat ik het kwijtraak. Een vast zitje is uiteraard het beste als ik wil blijven. Dat staat vast. Het werd steeds duidelijker dat 24 Grands Prix racen niet echt een optie was. Het was denk ik ook niet de juiste keuze voor mij. Het had aardig veel van me gevraagd. Ik ben nu toch wel moe. Ik moet de zaken iets rustiger aanpakken."

De Vries als voorbeeld

Ricciardo weet dat het een voorrecht is om als Formule 1-coureur door het leven te gaan, maar dat het tegelijkertijd ook veel verplichtingen met zich meebrengt. "We zijn goed in wat we doen, maar we zijn ook gewoon mensen. Wij raken ook vermoeid. In deze sport is dat gevaarlijk. Je kan met 99 procent niet alles geven", gaat hij verder. "Ik was dus echt bang dat ik met nog een jaar niet op mijn best zou zijn. Natuurlijk sprak ik met andere teams, maar ik zei wel tegen mezelf dat ik als ik geen plekje op de grid zou krijgen, ik op z'n minst bij een topteam wilde komen. Het is goed om in een omgeving te stappen waar gewonnen wordt. Als daar geen stoeltje is, kunnen ze je ongetwijfeld helpen met het vinden van een plekje", waarna Ricciardo de situatie van Nyck de Vries als voorbeeld aanhaalt. "Het is een beetje zoals met De Vries bij Mercedes. Hij zat bij een topteam. Op de een of andere manier word je daar meer betrokken en minder vergeten. Er spelen veel dingen mee."

Ricciardo stapt onder meer in de simulator bij Red Bull, iets dat de Nederlander Rudy van Buren de afgelopen jaren ook deed. De Australiër zal echter niet elk weekend voor zijn rekening nemen. Hij wil meer tijd voor zichzelf en vaker naar familie en vrienden in Australië, iets dat hem de afgelopen jaren mede door corona niet lukte.