Vorig jaar kreeg Daniel Ricciardo eerder dan verwacht een tweede kans in de Formule 1 nadat zijn avontuur bij McLaren vroegtijdig ten einde kwam. De Australiër mocht na een indrukwekkende test op Silverstone het zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri, nu RB F1 Team, overnemen en zal ook dit jaar de teamgenoot van Yuki Tsunoda zijn. Ricciardo heeft er sinds zijn terugkeer geen geheim van gemaakt dat een zitje bij Red Bull Racing het ultieme doel is, wetende dat het contract van Sergio Pérez dit jaar afloopt. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen geeft Ricciardo echter aan dat het Red Bull-zitje dit jaar niet zijn voornaamste focuspunt zal zijn. Wel verwacht hij dat de potentie van zo'n overstap naar het topteam het beste uit zichzelf en Tsunoda zal halen.

"Het is goed dat we dat beide als doel hebben, dat hoort erbij", zegt Ricciardo. "Het is fijn om zoiets in het achterhoofd te houden. Maar dit zal positief zijn en het beste uit ons halen. Hopelijk helpen we elkaar zo ook een beetje vooruit. Maar of ik op de grid zal staan met de gedachte 'als ik een goede race heb, dan is dat zitje van mij'? Nee. Het is een doel, maar niet mijn focus."

Wat voor Ricciardo dan wel helpt, is het feit dat hij zich nu de hele winter kon voorbereiden op het nieuwe seizoen terwijl hij op hetzelfde moment vorig jaar alleen wist dat hij derde rijder bij Red Bull zou zijn. Hij voelt zich daarom ook beter voorbereid en stelt dat je 'niet kunt valsspelen' door middenin het seizoen in te stappen 'en te denken dat je dan op 100 procent zit'. Wel heeft hij geleerd dat het in de Formule 1 zomaar gedaan kan zijn. "Ik begin aan dit seizoen met de erkenning dat zo snel als dat ik hier weer terug ben, zo snel het je ook ontnomen kan worden. Ik kreeg eerder al de vraag hoe ik denk over een terugkeer bij Red Bull en ik weiger eigenlijk om zo ver vooruit te kijken."

"We zijn nu hier en we moeten aan het begin van het seizoen gewoon ons werk doen", vervolgt Ricciardo. "Verder vooruitkijken dan deze week is een beetje gek. Dat ik van de zijlijn moest toekijken omdat ik mijn zitje was kwijtgeraakt, liet me inzien dat je niet te ver vooruit moet kijken en je nergens te veel mee bezig moet houden. Met die instelling kan ik alles in deze dag en deze tijd stoppen en me niet laten afleiden", besluit de RB-coureur.