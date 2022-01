Ricciardo dankt snelle volwassenheid aan Red Bull-adviseur Marko

Daniel Ricciardo had zowel op als naast de baan een stroeve start bij McLaren. De Australiër kwam over van Renault en had moeite zich aan te passen bij zijn nieuwe werkgever. Dit leidde er toe dat Ricciardo geregeld werd overschaduwd door zijn jongere McLaren-teamgenoot Lando Norris. De Australiër kon door de pandemie zijn familie en vrienden amper zien en gaf later toe dat dit lastig voor hem was. Toch is hij blij met de ontvangen support van zijn werkgever en geeft aan een goede relatie te hebben met het team. Uiteindelijk herpakte Ricciardo zichzelf en scoorde op Monza een zege voor het team van McLaren.

"Ik houd van deze omgeving en heb een goede band met het team. Ik gaf ze soms niet alles wat ik wilde, maar de weekenden op Monza en Austin waren echt goed. Het werd eigenlijk nog leuker omdat ik goed met het team kan opschieten. Ik houd van hun manier van racen en hun aanpak", sprak Ricciardo tegen het Duitse Auto Motor und Sport.

Ricciardo in het opleidingsprogramma van Red Bull Racing

De goedlachse Australiër werd in zijn jeugdperiode geselecteerd door Red Bull-adviseur Helmut Marko om deel uit te maken van het opleidingsprogramma van Red Bull Racing. In 2010 werd Ricciardo testcoureur bij Toro Rosso [tegenwoordig AlphaTauri] en grote broer Red Bull. Tot en met 2018 reed de coureur in dienst bij de Oostenrijkse formatie en kreeg naar eigen zeggen een strenge, maar goede opleiding van de Oostenrijker. Na zijn periode bij Red Bull vertrok richting Renault, waarna hij begin 2021 de overstap maakte naar zijn huidige werkgever McLaren. Ondanks dat het al een aantal seizoenen geleden is, profiteert Ricciardo nog optimaal van zijn Red Bull-periode.

"Helmut Marko gaf mij altijd een liefdevolle strengheid in mijn periode bij de junioren. Dat heeft mij denk ik veel goed gedaan. Hierdoor ben ik sneller volwassen geworden", vervolgt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Volgens Ricciardo was er ook bij McLaren veel steun te vinden en probeerden de Engelsen hem geregeld op te peppen. Toch vindt de Australiër het fijn dat dit op een normale manier gebeurde. "Ik wil niet vertroeteld worden. Ik waardeer dat ze dit niet overweldigend deden. Ik voel de genegenheid in het team, het is als een familie."