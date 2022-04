De seizoensstart van McLaren was dit jaar niet om over naar huis te schrijven. Daniel Ricciardo en Lando Norris bleven in de eerste race puntloos, nadat met name de tweede week van de wintertest niet optimaal verliep door problemen met de voorremmen. In Saudi-Arabië slaagde Norris er wel in om McLaren op het scorebord te zetten, maar pas in Australië lijkt het team echt een doorbraak te hebben beleefd. Beide coureurs bereikten op zaterdag het derde en beslissende deel van de kwalificatie, waarin beslag werd gelegd op startposities vier en zeven. Een dag later werkte McLaren een prima race af, waarin Norris en Ricciardo als vijfde en zesde eindigden.

“Dit is prima – dat is denk ik de beste manier om het weekend op te sommen”, liet Ricciardo na afloop van zijn thuisrace in Melbourne optekenen. “Na Bahrein was ik nog heel positief en wist ik dat we voor een ommekeer konden zorgen. Ik dacht niet dat het nu al zou gebeuren, dus daarom vind ik het absoluut prima. Het weekend als geheel liep voor ons allemaal veel soepeler en dat is ook tot uiting gekomen. Sommige delen van mijn race waren denk ik competitiever dan andere. Aanvankelijk voelde ik mij sterk op de mediums, maar op de harde band viel ik langzaam een stukje terug. Daarna vond ik mijn snelheid wel weer, maar er zijn nog delen van mijn race waar ik me kan verbeteren. Maar het teamresultaat is geweldig in vergelijking met de vorige races.”

Verbetering werd in later stadium pas verwacht

Waar Ricciardo, Norris en McLaren bovendien veel hoop uit kunnen putten, is het feit dat de verbeterde prestaties tot stand zijn gekomen zonder een grote upgrade te introduceren. De verbeteringen komen volgens de 32-jarige Australiër dan ook voort uit het beter leren kennen van het huidige pakket. “Dat is denk ik waar mijn optimisme van de eerste races vandaan kwam. Ik wist dat de resultaten op dat moment vrij slecht waren. Ik wist echter ook dat we nog niet alles van deze nieuwe auto’s begrepen, dus ik hield in gedachten dat we mogelijk iets zouden vinden. Ik verwachtte niet dat het in de derde race zou gebeuren, maar ik ben blij dat ik het hier thuis heb kunnen laten zien.”

Ricciardo eindigde op Albert Park op de zesde stek, één plekje achter teamgenoot Norris. Ook bij de jonge Brit is er sprake van tevredenheid, al had hij zich graag meer in het gevecht met Mercedes willen mengen. “Zij waren uiteindelijk best wel wat sneller dan wij. Misschien niet zo erg als het eruit zag, want we hadden enkele problemen die ons veel tijd hebben gekost. Het was echter niet genoeg om voor Mercedes te kunnen eindigen, zij hadden vandaag gewoon de snellere auto”, geeft Norris toe. “Desondanks ben ik blij, vijfde en zesde is nog altijd een goed resultaat. Het had slechter kunnen zijn als beide Ferrari’s en Red Bulls voor ons waren geëindigd. We hebben van enkele problemen bij anderen geprofiteerd en we hebben goede punten gescoord. Daar moeten we blij mee zijn.”