Ricciardo: Problemen RB F1 niet verholpen door updates

Met de VCARB 01 kennen Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda tot nu toe nog een wisselvallig seizoen. Een updatepakket in Barcelona leverde vooral vraagtekens op over de performance van de auto. Voor de Grand Prix van België waren er weer enkele nieuwe updates meegenomen. Ricciardo kwam in die race als elfde over de streep maar kreeg uiteindelijk een punt voor de tiende plek na de diskwalificatie van George Russell. Toch ziet de Australiër nog genoeg verbeterpunten voor zijn team.

"Ik heb nog steeds het gevoel dat we vooral een klein beetje sterker zijn in de langzamere gedeelten, onze zwakheden zitten meer in de echt snelle stukken", oordeelt Ricciardo, die tot nu toe tien punten minder scoorde dan zijn Japanse teamgenoot. Volgens hem vormde met name bocht 10, Pouhon, een probleem voor RB F1. "Het team zegt dan 'we gaan tot het einde door en de banden zien er goed uit'. Vanaf dat moment rijd je dus vol gas tot aan het einde."

In die bocht zag hij het gebrek aan snelheid goed, al helemaal in vergelijking met Alpine F1-coureur Esteban Ocon. "Zij waren behoorlijk snel op de rechte stukken, dus ik neem aan dat ze met minder downforce reden. En hij was nog steeds behoorlijk snel in bocht 10. We hebben dus nog wat werk te verzetten in de echt snelle delen. Maar op de wat krappere, bochtigere delen lijken we er goed voor te staan." Ricciardo vermoedt daarom dat met de huidige karakteristieken van de VCARB 01 de belasting in de bochten zijn vriend is. "Dus misschien zal ik in de zomerstop wat gewicht aankomen, dat zou dan helpen", grapt de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

Geen wijzigingen

Ricciardo weet dat hij de rest van het seizoen zal afmaken bij RB F1 na een evaluatieronde van de Red Bull-top, daags na de Grand Prix van België. Red Bull Racing wijzigt niks aan zijn line-up, waardoor Sergio Pérez dus gewoon de tweede seizoenshelft voor zijn rekening neemt. Daarmee sloot er een deur voor Ricciardo, die er geen geheim van heeft gemaakt dat hij droomt van een terugkeer bij het topteam. Doordat Ricciardo het in sommige delen van het seizoen lastig had en regelmatig zijn meerdere moest erkennen in Tsunoda, gingen er ook geruchten dat hij nog vervangen kon worden door Liam Lawson. Ook daar is dus nog geen sprake van. Wel weet Ricciardo dat zijn contract dit jaar afloopt.