Ricciardo positief over aangepast Albert Park: “Maakt racen stuk beter”

Nadat de Formule 1 de Grand Prix van Australië in 2020 op het laatste moment moest afgelasten en ook in 2021 niet op bezoek kon komen, staat de race in 2022 wél weer op de kalender. Op 10 april wordt de race in Albert Park verreden en dat wordt meteen de vuurdoop van de aangepaste lay-out van het semi-stratencircuit in Melbourne. Voor het eerst sinds het circuit in 1996 op de Formule 1-kalender verscheen, zijn er een flinke reeks veranderingen doorgevoerd. Zo is de apex van bochten 1, 3, 6 en 14 verbreed, terwijl bocht 11 ietwat verlegd en verbreed is.

Het zijn veranderingen die worden toegejuicht door Daniel Ricciardo. Hij verwacht een positieve impact op het kunnen volgen en inhalen van andere auto’s. “Het was altijd een circuit waarop inhalen lastig was, doordat het vrij smal en heel snel was. Over het algemeen geldt in de Formule 1 dat het moeilijker wordt om andere auto’s te volgen in bochtencombinaties naar mate we sneller gaan”, vertelt de Australiër in een video over de verbouwingen van het F1-circuit in Melbourne. “Het verbreden van de apex van enkele bochten gaat denk ik helpen om meer ruimte te creëren voor een gewaagde inhaalactie of het kiezen van een andere lijn om uit de vuile lucht te komen.”

De grootste verandering aan de lay-out van het circuit van Albert Park is het schrappen van de chicane die voorheen de bochten 9 en 10 vormde. Het hele gedeelte tussen bocht 6 en de nieuwe bocht 9 (de voormalige bocht 11) wordt hierdoor vol gas en ook dat gaat volgens Ricciardo helpen om het racen beter te maken. “Doordat dit een recht stuk is geworden, krijgen we vanaf bocht 6 één grote slipstream en dat wordt goed. Ik voorzie dat deze veranderingen op een dag voordeel gaan opleveren. Ook gaan we onder het remmen lol hebben. Ik geloof dat er een DRS-zone wordt toegevoegd, dus dit gaat het racen een stuk beter maken.”

Ook de Formule 1-fans in Australië lijken te geloven in het nut van de veranderingen aan het stratencircuit in Melbourne. De kaartverkoop voor de GP van Australië verloopt zo goed dat de organisatie van de race heeft besloten om vijf extra tribunes te bouwen voor de race in april. Deze worden geplaatst in bocht 5, bocht 8, bij de voormalige bochten 9 en 10, bocht 11 en bocht 12.