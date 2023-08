Daniel Ricciardo belandde in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland in de Tecpro-barriers in de Hugenholtzbocht. De AlphaTauri-coureur liet via de boordradio last te hebben van zijn hand. De artsen op het circuit stuurden de Australiër door naar het ziekenhuis, waar is gebleken dat de 34-jarige coureur zijn middenhandsbeentje heeft gebroken. Daardoor zit het raceweekend op Circuit Zandvoort er vroegtijdig op voor Ricciardo, die aldaar zijn derde race sinds zijn terugkeer bij AlphaTauri had willen afwerken. Dat bevestigde Red Bulls topadviseur Helmut Marko tegenover Motorsport.com: "Hij heeft iets gebroken in zijn hand, dus hij racet niet."

Het houdt in dat de kleine Italiaanse renstal voor het restant van het raceweekend in Zandvoort een vervanger voor Ricciardo nodig heeft en die heeft men gevonden in de persoon van Liam Lawson. Hij is dit weekend de aangewezen reservecoureur van Red Bull Racing en AlphaTauri en hij mag het raceweekend op het circuit in de duinen afmaken, te beginnen met de derde vrije training. "Lawson gaat rijden. Het wordt moeilijk voor hem en dat is jammer, want de auto is hier goed", zegt Marko. Het wordt het officiële Formule 1-debuut voor de jonge Nieuw-Zeelander, die op dit moment actief is in de Japanse Super Formula en in dat kampioenschap momenteel de tweede plaats bezet. Hoewel Lawson niet eerder in de AT04 heeft gereden, heeft hij wel al wat ervaring in F1-bolides. In 2021 en 2022 nam hij namens AlphaTauri en Red Bull Racing deel aan de young driver test in Abu Dhabi, daarnaast mocht hij vorig jaar enkele vrije trainingen afwerken namens de twee teams van Red Bull.

Red Bull en AlphaTauri hadden nog meer mogelijkheden als vervanger van Ricciardo. Ook de naam van Nyck de Vries werd gefluisterd. De Nederlander werd na de Britse Grand Prix aan de kant gezet door AlphaTauri. De Vries' manager bevestigde echter aan Motorsport.com dat de 28-jarige coureur nog wel onder contract staat bij Red Bull en dus had men een beroep op hem kunnen doen, maar tot een invalbeurt in eigen land komt het dus niet. Dat is overigens ook nooit een serieuze optie geweest, stelt Helmut Marko. "Nee", antwoordde hij op de vraag of De Vries überhaupt overwogen is als vervanger.

Video: Ricciardo klaagt over pijn in hand na serieuze crash in Zandvoort