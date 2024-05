Na een zinderende sprintrace voor Daniel Ricciardo had de Australiër een paar uur later in de kwalificatie voor de zondagse Grand Prix een pijnlijke misstap. De coureur uit Perth vertelt bij Sky Sports dat het mis ging op een nieuwe set softs. “Vanaf het begin van de ronde had ik geen grip. Ik voelde me hetzelfde als Lando [Norris] in SQ3, toen hij op de zachte band bijna een seconde langzamer was en vanaf de exit van bocht één aan het glijden was. Ik had het gevoel dat de banden me niet gaven wat je normaal gesproken krijgt met nieuwe softs.”

Door de sterke prestatie van Ricciardo tijdens de sprintrace – waar hij bijna de hele race Carlos Sainz van zich af hield en vijf punten scoorde – had men hoge verwachtingen voor de kwalificatie. Ricciardo heeft geen idee waarom hij binnen een paar uur from hero to zero is gegaan. “We hebben nog geen antwoord daarop”, vertelt de RB-coureur. “Het is niet dat we iets aan de auto hebben veranderd waarvan we zeggen ‘Dat hadden we niet moeten doen’. Op de eerste set [banden] was alles prima, en ik dacht dat er genoeg tijd gevonden kon worden op de tweede set, door de baanevolutie en nog iets minder brandstof. Ik had dit niet verwacht van de kwalificatie, maar in deze sport kunnen dingen snel veranderen.”

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Ook de 34-jarige coureur zelf meent niets anders te hebben gedaan in aanloop naar de snelle ronde. “We moeten op de data kijken of ik niks drastisch anders heb gedaan. Maar op een hete baan als deze, kun je niet langzaam genoeg gaan [in de in-lap]. Zelfs mijn engineer zei dat de bandentemperatuur prima leek, dus hij was net zo verbaasd als ik.”

Middelvinger naar critici

De sprintrace was voor Ricciardo het uitgelezen moment om zijn het ongelijk van zijn twijfelaars te bewijzen. “Het is leuk om vooraan mee te vechten. Om een auto achter me te houden waarvan we weten dat die sneller is, is een mooi statement. Veel mensen willen graag onzin over me verkopen, dus het is fijn dat ik een paar middelvingers kon opsteken”, bijt de Australiër van zich af. “Bij de eerste races ging alles fout wat er fout kon gaan. Bij de sprintkwalificatie was het andersom, en dat hebben we bij de sprintrace doorgezet.” Ricciardo vertelt dat de teleurstellende kwalificatie van de hoofdrace geen vervelende nasmaak zal geven. “Het zal waarschijnlijk de rest van het weekend dicteren, maar ik denk dat het geen goede afspiegeling van ons weekend is.”, aldus de RB-coureur.