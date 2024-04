Aan het einde van Q2 reed Daniel Ricciardo de tiende tijd, maar zakte in extremis buiten de top-tien door een verbetering van RB-collega Yuki Tsunoda, die daarmee het onderlinge kwalificatieduel op 4-0 bracht. Al moet hier wel bij worden opgemerkt dat de Australiër vrijwel niet heeft kunnen rijden tijdens de eerste dag op Suzuka.

“Met gemengde gevoelens”, antwoordt Ricciardo als Motorsport.com hem vraagt hoe hij terugkijkt op de kwalificatie. “Natuurlijk is het frustrerend om net niet door te gaan naar Q3. Ik zag op het bord dat ik tiende stond, maar wist dat er nog een paar auto’s aan kwamen. Ik zat er dichtbij, wat aan de ene kant frustrerend is maar aan de andere kant bemoedigend, aangezien ik om een of andere reden een moeizaam begin van het seizoen achter de rug heb.”

“Tegelijkertijd wil ik niets afdoen aan wat Yuki laat zien. Hij is zeer goed aan het rijden”, voegt de Australiër toe. Als verzachtende omstandigheid kan dit keer worden opgevoerd dat Ricciardo zijn auto voor de eerste training moest afstaan aan vrijdagcoureur Ayumu Iwasa en de tweede training compleet nutteloos was door de natte condities. “Ik wil dat niet als excuus gebruiken voor waarom ik een halve tiende langzamer ben”, zegt Ricciardo. “Maar het maakte het er vandaag in elk geval niet makkelijker op voor me. Gezien de omstandigheden hebben we het eigenlijk nog vrij goed gedaan.”

'Niet makkelijk'

Voor Tsunoda was het de derde keer dit seizoen dat hij Q3 haalde. “Ja, daar ben ik heel blij mee”, reageert de Japanner, die aan het einde van Q2 applaus kreeg van zijn thuispubliek, tegenover Motorsport.com. “Maar het was geen makkelijke kwalificatie. Ik worstelde een beetje met de balans van de auto, met name in de langzame bochten. Ik weet niet waarom, maar ik was enorm aan het ploeteren.”

“Ik denk dat we het als team erg goed gedaan hebben door twee auto’s rond de tiende plek te hebben”, vervolgt de RB-coureur. “We hebben nu een goede kans om punten te scoren. Het zou geweldig zijn als we morgen een punt kunnen pakken en helemaal fantastisch zijn als we met twee auto’s in de punten kunnen eindigen.”

