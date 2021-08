McLaren CEO Zak Brown zei eerder deze maand dat McLaren in 2024 geen excuses meer heeft om niet mee te strijden om de wereldtitels. Tegen die tijd is de vernieuwde infrastructuur - waaronder een gloednieuwe windtunnel - op orde. De formatie uit Woking maakt al bijna tien jaar gebruik van de windtunnel van Toyota in Keulen en begon in 2019 aan de bouw van een eigen faciliteit. Door de coronapandemie heeft de bouw - die twee jaar moest duren - vertraging opgelopen.

Het huidige contract van Daniel Ricciardo bij McLaren loopt tot 2023 maar hij denkt dat het team nog een paar jaar nodig heeft om echt aansluiting te vinden bij de topteams: “Het team is echt op de goede weg maar er zijn nog wat hordes die ons er waarschijnlijk van weerhouden in de komende jaar of twee te strijden om een titel. De realiteit is dat de windtunnel een groot deel van de puzzel vormt. Het is misschien zelfs wel het laatste stuk van de puzzel voor het team. Ik wil de komende jaren verder bouwen met McLaren en hopelijk zet ik mezelf daarmee op de eerste rang voor dat seizoen 2024. Het klinkt gek om al zover vooruit te kijken, maar soms moet je zo denken.”

Nieuwe doelen als je niet meedoet om de zege

Ricciardo stapte in de winter over van Renault naar McLaren maar heeft tot op heden moeite om zich aan te passen aan de Britse bolide. De 32-jarige Australiër erkent dat het tijd nodig heeft om te wennen aan zijn nieuwe werkgever. “Begrijp me niet verkeerd, ik probeer het echt wel! Ik wil alle successen liever vandaag dan morgen. Maar de ervaring leert me dat het een proces is. Met de jaren, met meer wijsheid en volwassenheid komt meer rust dan toen ik jonger was. Toen verwachtte ik heel veel en dan had ik nu al wel een paar driftbuien gehad en was ik mentaal de weg kwijt geweest, om het zo te zeggen. Het feit dat ik hier al een tijdje rondloop helpt om even op adem te komen, een stapje terug te doen en in te zien dat er een reden is waarom het momenteel niet geweldig loopt. Ik moet antwoorden vinden in plaats van mijn armen in de lucht te gooien en weg te lopen.”

Ricciardo heeft zeven F1-overwinningen achter zijn naam staan, de laatste in Monaco 2018 in dienst van Red Bull. De afgelopen jaren kon hij niet meedoen om de hoofdprijzen. Dat vereiste een andere mindset, zo erkent hij: “Je moet een beetje veranderen. Je moet andere overwinningen en doelen stellen. Een overwinning is dan misschien niet de eerste plaats. Het behalen van een podium was bij Renault al een zege. Ik wist dat me dat veel bevrediging zou opleveren. Uiteindelijk is er niets zo mooi als winnen en daarom ben ik als kind begonnen. Je wint alleen als je bij dat topteam zit, of in een van de vier beste auto’s in een jaar. Zo niet, dan moet je andere doelen stellen om de motivatie hoog te houden. Het is waarschijnlijk de enige sport ter wereld met zo’n laag winstpercentage. Bij een teamsport win je de helft van de keren. In de F1 is mijn winstpercentage twee procent of zoiets. Gekkenwerk. Je moet andere dingen vinden om van te genieten.”