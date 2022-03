Ricciardo ontbreekt door ziekte op tweede dag F1-test Bahrein

Daniel Ricciardo moest donderdag de eerste testdag én het traditionele fotomoment van de Formule 1 aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte. De coureur heeft meermaals negatief getest op corona, maar is niet in staat een Formule 1-wagen te besturen. Donderdag had Lando Norris hierdoor het rijk voor zich alleen. De Britse coureur kende niet bepaald een vlekkeloze testdag, maar hij krijgt vrijdag opnieuw kans om het spits af te bijten.

McLaren heeft besloten dat Norris in ieder geval de vrijdagochtend voor zijn rekening neemt. Het team blijft de situatie van Ricciardo bekijken, mogelijk is hij fit genoeg om vrijdag alsnog een halve dag in te stappen. Het team had vooraf besloten om de zaterdag op te delen voor beide coureurs, maar mogelijk moeten ook die plannen nog overhoop gegooid worden.

"We hebben onze plannen gewijzigd, Lando zal er nog een ochtend aan vastplakken in de MCL36", laat de renstal uit Woking weten. "Daniel voelde zich donderdagochtend niet goed. Hoewel hij nu tekenen van beterschap vertoond, wil het team het nog iets langer aanzien voordat hij in de auto stapt. Daniel heeft meerdere Covid-19 testen gedaan, die elke keer negatief terug kwamen."

McLaren kampte vrijdag met remproblemen, die niet eenvoudig op te lossen waren. Norris kwam daardoor maar tot vijftig ronden op het Bahrain International Circuit.

Video: De sidepods van Mercedes, Verstappen in persconferentie en de eerste testdag in Bahrein besproken