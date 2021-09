Ricciardo: “Oergevoel” hielp me aan de overwinning in Monza

Ricciardo maakte bijna een week geleden een einde aan een lange periode zonder overwinningen voor McLaren, dat in 2012 voor het laatst een Grand Prix won. Het werd meteen een 1-2 voor het team uit Woking dankzij de tweede plaats van Lando Norris, die daarmee tevens zijn beste resultaat in de Formule 1 tot dusver scoorde.

De overwinning werd deze week door McLaren gevierd bij de fabriek in Woking, waar Ricciardo terugblikte op het Italiaanse Grand Prix-weekend en meer heeft verteld over de woede die hij vrijdagavond voelde na de kwalificatie, maar die hem uiteindelijk wel aan de overwinning hielp.

Man met een missie

“Ik voelde me na de kwalificatie best somber”, aldus Ricciardo, die in de kwalificatie de vijfde tijd reed, maar slechts 0.006s achter teamgenoot Lando Norris en 0.029s achter de derde plek van Max Verstappen zat. “Iets in mij, ik had zoiets van: Ik wil hier gewoon niet meer zijn… Ik wil winnen, ik wil de man zijn. Het feit dat ik er zo dicht bij zat, het motiveerde mij meer dan wat dan ook.”

“Natuurlijk, het [kwalificatieresultaat] was goed en het team had zoiets van: ‘Het was een goede sessie, je mag blij zijn’. Dat erken ik ook wel, relatief gezien met de rest van het jaar was het een goede kwalificatie, maar de vechter in mij kwam daar echt naar boven. Ik kan het niet eens uitleggen, het was een soort brandend gevoel in mij. Ik had echt zoiets van: Nee, het was niet goed genoeg. Het is makkelijk om dit achteraf te zeggen, maar op die vrijdagavond voelde ik echt iets bijzonders. Volgens mij was ik vanaf dat moment een man met een missie.”

Oergevoel

Het gevoel dat Ricciardo kreeg deed hem denken aan 2014, toen hij in zijn eerste jaar bij Red Bull viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel het nakijken gaf: “Ik heb absoluut vertrouwen gekregen tijdens raceweekenden. Op bepaalde momenten heb je dat meer dan anders, maar niet op zo’n niveau. Het was iets wat hopelijk niet veel anderen ervaren, het is een soort oergevoel, maar dat is wel waarom ik zo goed presteer.”

“Ik zeg dit niet om gewoon maar stoer over te komen voor een camera. Het is echt de andere kant van mij. Als die naar buiten komt, weet ik dat het echt zo krachtig is. Het was als in 2014, wat je wel als een doorbraakjaar kunt zien. Toen liet ik die emoties los op de baan, daarom is het zo krachtig voor mij.”

Daniel Ricciardo, McLaren viert de overwinning in Monza met teamleden Foto: McLaren

Hoewel het speciale gevoel Ricciardo in Monza hielp aan de overwinning, denkt de Australiër dat hij ook zonder het gevoel betere resultaten kan leveren in de tweede seizoenshelft: “Ik denk het wel, want ik wil er gewoon staan, het is de vechter in mij. Ik hou daar wel van, van dat vuur binnenin mij. Het laat je tot leven komen, het is een goede vorm van woede. Je kunt daar heel veel energie uit halen. Maar na het weekend denk ik niet dat ik elke keer dat gevoel moet aanboren om het maximale uit mezelf te kunnen halen.”

“Ik heb een hele hoop vertrouwen uit dit weekend gehaald, maar ook uit het team. Heel veel mensen binnen het team hebben me gesteund en hebben vanaf het begin in mij geloofd. Dit weekend heeft iedereen min of meer gerustgesteld. Ik denk dan ook dat we de toekomst met relatief vertrouwen tegemoet kunnen zien.”

Daniel Ricciardo, McLaren, Lando Norris, McLaren vieren de overwinning in Monza met teamleden Foto: McLaren